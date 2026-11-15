En el último debate, Moha afirmó que hay 12.000 niños viviendo en Ceuta.

La portavoz del PP contestó que en la ciudad ni siquiera hay tal cantidad. La discrepancia genera incertidumbre sobre los datos reales.

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