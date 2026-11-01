Tenerife vs AD Ceuta FC
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Ficha del partido
- Jornada: 14 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: domingo 15 de noviembre de 2026, 14:00 h (hora peninsular)
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta visita a Tenerife en la jornada 14 de Segunda División. El partido se juega el domingo 15 de noviembre de 2026, 14:00 h (hora peninsular).
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Cómo llegan
- Tenerife — 12º con 14 pts. Últimos partidos: D D D L D
- AD Ceuta FC — 22º con 5 pts. Últimos partidos: L L L L D
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Castellón
|27
|12
|8
|3
|1
|23
|5
|D W W L D
|2
|Almeria
|26
|12
|8
|2
|2
|23
|10
|D D W W W
|3
|Eibar
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|14
|D L D L W
|4
|Granada CF
|23
|12
|7
|2
|3
|20
|14
|W W W W W
|5
|Sporting Gijon
|22
|12
|7
|1
|4
|13
|13
|W L W W W
|6
|Girona
|21
|12
|6
|3
|3
|22
|11
|L W W D D
|7
|Burgos
|21
|12
|6
|3
|3
|17
|13
|D W W L L
|8
|Mallorca
|19
|11
|5
|4
|2
|13
|6
|D D W D L
|9
|Oviedo
|18
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|D W W L W
|10
|Sabadell
|17
|12
|4
|5
|3
|12
|11
|L D L W D
|11
|Cordoba
|16
|12
|5
|1
|6
|19
|22
|D W W L W
|12
|Tenerife
|14
|11
|3
|5
|3
|13
|15
|D D D L D
|13
|Eldense
|14
|12
|4
|2
|6
|13
|17
|L L W W W
|14
|Las Palmas
|14
|11
|4
|2
|5
|14
|19
|W L L D L
|15
|Celta de Vigo II
|13
|12
|3
|4
|5
|18
|23
|D L D W L
|16
|Valladolid
|12
|11
|3
|3
|5
|16
|16
|L L W D W
|17
|Leganes
|12
|11
|3
|3
|5
|7
|16
|D L L L L
|18
|Real Sociedad II
|11
|12
|3
|2
|7
|15
|22
|W L L L L
|19
|Cadiz
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|14
|W L L W D
|20
|FC Andorra
|10
|11
|3
|1
|7
|15
|20
|L L W D W
|21
|Albacete
|7
|12
|2
|1
|9
|10
|23
|W W L L L
|22
|AD Ceuta FC
|5
|12
|1
|2
|9
|10
|27
|L L L L D
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Datos actualizados automáticamente. Fuente: API-Football.