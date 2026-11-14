Sigue en directo el Portugal – Dinamarca. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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🔄 min 83′ — Cambio en Portugal — entra Vitinha, sale João Neves
🔄 min 82′ — Cambio en Denmark — entra Joachim Andersen, sale Victor Nelsson
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🔄 min 79′ — Cambio en Portugal — entra Bruno Fernandes, sale Bernardo Silva
⚽ min 75′ — ¡GOL de Denmark! Joachim Andersen
🔄 min 73′ — Cambio en Denmark — entra Mohammed Daramy, sale Victor Froholdt
🔄 min 73′ — Cambio en Denmark — entra Rasmus Hojlund, sale William Osula
🔄 min 66′ — Cambio en Denmark — entra Mikkel Damsgaard, sale Mathias Jensen
🔄 min 66′ — Cambio en Denmark — entra Gustav Isaksen, sale Andreas Skov Olsen
🔄 min 64′ — Cambio en Portugal — entra Joao Felix, sale Carlos Forbs
🔄 min 64′ — Cambio en Portugal — entra Rúben Neves, sale João Palhinha
🔄 min 64′ — Cambio en Portugal — entra Pedro Neto, sale Francisco Trincão
⚽ min 57′ — ¡GOL de Denmark! Rasmus Hojlund
⚽ min 50′ — ¡GOL de Denmark! Rasmus Hojlund
🟨 min 46′ — Tarjeta amarilla — Rúben Dias (Portugal)
⚽ min 43′ — ¡GOL de Denmark! Pierre-Emile Højbjerg (de penalti)
⚽ min 38′ — ¡GOL de Denmark!
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