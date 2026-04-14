El Metropolitano se prepara para una noche de alto voltaje donde el equipo de Diego Pablo Simeone buscará hacer valer el 0-2 obtenido en el Camp Nou. Pese a la ventaja, el técnico argentino se enfrenta a un auténtico rompecabezas para confeccionar su once, especialmente en una línea defensiva castigada por las ausencias.

Una defensa bajo mínimos

La principal preocupación del Atleti reside en el eje de la zaga. Sin Pubill ni Hancko (sanción y lesión), y con la baja confirmada de Giménez, Simeone se queda con solo dos centrales naturales disponibles en la plantilla.

Le Normand y Lenglet: Formarán la pareja de inicio. Son los únicos efectivos específicos sanos, por lo que cualquier contratiempo obligaría a improvisar con parches como Nahuel Molina o Llorente.

Formarán la pareja de inicio. Son los únicos efectivos específicos sanos, por lo que cualquier contratiempo obligaría a improvisar con parches como Nahuel Molina o Llorente. Incógnita bajo palos: Con Oblak ya recuperado, el «Cholo» debe decidir si le devuelve la titularidad o mantiene a Musso, quien ha rendido a gran nivel y tiene la final de Copa asegurada el próximo sábado.

El ataque no se toca

Fiel a la propuesta ofensiva que le ha dado réditos esta temporada, el Atlético saldrá con todo para evitar que el Barcelona entre en la eliminatoria. La velocidad de Giuliano y Lookman en las bandas será clave para asistir a la dupla estelar formada por Griezmann y Julián Álvarez.

En la medular, Koke y Llorente parten como favoritos. Aunque Johnny Cardoso ya está disponible y Pablo Barrios se ha ejercitado con el grupo, parece difícil que este último fuerce de inicio teniendo en cuenta la carga de partidos.

El peligro de las amonestaciones

Más allá del resultado, el Atlético deberá jugar con pies de plomo. Hasta ocho futbolistas están apercibidos de sanción: Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Llorente, Giuliano, Almada, Baena y Barrios. Una tarjeta amarilla para cualquiera de ellos supondría perderse la ida de unas hipotéticas semifinales si logran certificar el pase hoy en Madrid.