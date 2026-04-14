El FC Barcelona viaja a Madrid con la difícil misión de remontar el 0-2 sufrido en la ida, y Hansi Flick parece tener claro que la remontada pasa por el talento de su joven estrella. Bajo el lema de «Lamine Yamal y diez más», el conjunto azulgrana buscará dar la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League.

Un once condicionado por las ausencias

Al igual que su rival, el Barça llega con bajas sensibles que obligarán a retocar el esquema habitual. La ausencia de Pau Cubarsí por sanción y la de Raphinha por lesión son los mayores contratiempos para el técnico alemán.

La portería y la defensa: Joan García se perfila como el guardián bajo palos. En la zaga, Ronald Araújo liderará la línea junto a Eric García (o Gerard Martín), con Koundé y João Cancelo en los laterales para dar profundidad al equipo.

se perfila como el guardián bajo palos. En la zaga, liderará la línea junto a (o Gerard Martín), con y en los laterales para dar profundidad al equipo. El motor del equipo: En el centro del campo, la presencia de Pedri es innegociable para dotar de criterio al juego, posiblemente acompañado por Fermín López y Frenkie de Jong, quien llega a tiempo para esta cita crucial.

El factor Lamine Yamal

Todas las miradas están puestas en Lamine Yamal. El canterano es la gran esperanza culé para desbordar la defensa colchonera. Flick confía en su capacidad de desequilibrio en banda derecha para alimentar a Robert Lewandowski, quien será la referencia en punta. La mediapunta podría completarse con Dani Olmo o la velocidad de Rashford, buscando castigar la mermada defensa del Atlético.

El Once Probable: Joan García; Koundé, Araújo, Eric García, João Cancelo; Pedri, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Dani Olmo/Rashford.

Alerta por los apercibidos

El Barcelona no solo se juega el pase, sino también la disponibilidad de sus piezas clave para unas hipotéticas semifinales. Jugadores fundamentales como Lamine Yamal, João Cancelo, Marc Casadó, Fermín López y Gerard Martín están a una tarjeta amarilla de la suspensión. Cualquier amonestación hoy en el Metropolitano les impediría jugar el primer partido de la siguiente ronda si logran la épica remontada.