El precio de la gasolina en Ceuta parte de 1,534 euros por litro para la gasolina 95 este sábado 14 de noviembre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Las dos estaciones ON365 registran ese importe, el más bajo entre las diez estaciones analizadas.

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El precio medio de la gasolina 95 es de 1,558 euros por litro, con un máximo de 1,594 euros. Para la gasolina 98, la media es de 1,575 euros por litro; para el gasóleo A, de 1,723 euros, con precios entre 1,699 y 1,744 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Estas son las cinco estaciones con los precios más bajos para cada combustible, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Todos los importes se expresan en euros por litro.

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Gasolina 95

Las dos estaciones ON365 comparten el precio más bajo de gasolina 95, a 1,534 euros por litro. Las tres estaciones Shell que les siguen tienen el mismo precio entre sí: 1,553 euros.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,534 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,534 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,534 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,534 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,553 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,553 euros. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,553 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,553 euros. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,553 euros.

La diferencia entre el mínimo de gasolina 95 y la media de las diez estaciones es de 0,024 euros por litro. Entre el mínimo y el máximo, la diferencia es de 0,060 euros por litro.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato tiene el precio más bajo de gasolina 98, con 1,553 euros por litro. A continuación aparecen las dos estaciones ON365, ambas a 1,564 euros.

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,553 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,553 euros. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,564 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,564 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,564 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,564 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,583 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,583 euros. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,583 euros.

El precio de Shell Muelle Dato queda 0,022 euros por litro por debajo de la media de gasolina 98, situada en 1,575 euros.

Diésel

Para el gasóleo A, las dos estaciones ON365 registran el mínimo de 1,699 euros por litro. Las tres estaciones Shell que figuran a continuación coinciden con la media, de 1,723 euros.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,699 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,699 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,723 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,723 euros. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,723 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,723 euros. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,723 euros.

La diferencia entre el precio mínimo y el máximo de gasóleo A en Ceuta es de 0,045 euros por litro, según el Ministerio.

Las más caras

En gasolina 95, dos estaciones Cepsa alcanzan el máximo de 1,594 euros por litro. Una tercera estación de la marca registra 1,554 euros:

Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros.

, avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,554 euros.

Las dos primeras están 0,036 euros por litro por encima de la media de gasolina 95. La estación de Juan de Borbón queda 0,004 euros por debajo de esa media.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del combustible que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación. La gasolinera más barata no es la misma para todos los carburantes: ON365 marca el mínimo de gasolina 95 y diésel, mientras que Shell Muelle Dato ofrece el menor precio de gasolina 98.

También puede consultarse el precio antes de acudir a la estación y valorar la distancia del trayecto al comparar las opciones.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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