7 de octubre de 2026: La 1 emite un partido de la UEFA Nations League a las 20:35, el primer atractivo de la noche.
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En Ceuta la parrilla se ajusta al horario peninsular y las cadenas nacionales se reciben por TDT, por lo que los horarios que siguen a continuación coinciden con los hábitos de visionado locales.
La 1 abre la noche con deporte y prosigue con contenidos de actualidad y series documentales. La 2 apuesta por concursos y un bloque documental pensado para quienes prefieren un tramo nocturno más tranquilo.
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La 1
- 20:35 Fútbol. uefa nations league
- 22:35 La revuelta
- 23:20 Al cielo con ella
- 00:40 Al cielo con ella
Imprescindibles: el partido de uefa nations league (20:35) y La revuelta (22:35); Al cielo con ella se emite y se repite en el tramo nocturno.
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 El sustituto
- 00:15 Documentos TV
- 01:15 Explorando la India con Bettany Hughes
Imprescindibles: Trivial Pursuit (20:40), el doble bloque de Cifras y letras y el cambio a documental con Documentos TV (00:15).
Antena 3 concentra el prime time clásico: concurso, informativos y entretenimiento lideran la franja. Cuatro y laSexta ofrecen un enfoque más informativo y de análisis en la tarde-noche.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:38 En tierra lejana
Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) y el bloque informativo y deportivo (21:00–21:30); En tierra lejana en prime time y en reposición.
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Código 10
Imprescindibles: Noticias cuatro (20:00) para el arranque informativo y Código 10 (23:00) si prefieres cierre de noche con formato de investigación.
Telecinco
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 Salvación múltiple de las nominaciones en ‘Supervivientes All Stars’
Imprescindibles: apertura con ¡allá tú! (20:00), el repaso informativo (21:05/21:25) y el bloque de entretenimiento con First dates (21:50) y el especial de Supervivientes All Stars (23:00).
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Diego Martín protagoniza ‘El favor’
- 01:05 Congelados
Imprescindibles: laSexta Noticias 20:00, el análisis en laSexta Clave (21:00) y El Intermedio (21:30).
Cierre
En Ceuta, la opción más completa sigue siendo combinar los informativos de las 20:00 con el prime time entre las 21:30 y las 23:00, según el interés: deporte, concursos, documentales o programas de actualidad.