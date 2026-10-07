7 de octubre de 2026: La 1 emite un partido de la UEFA Nations League a las 20:35, el primer atractivo de la noche.

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En Ceuta la parrilla se ajusta al horario peninsular y las cadenas nacionales se reciben por TDT, por lo que los horarios que siguen a continuación coinciden con los hábitos de visionado locales.

La 1 abre la noche con deporte y prosigue con contenidos de actualidad y series documentales. La 2 apuesta por concursos y un bloque documental pensado para quienes prefieren un tramo nocturno más tranquilo.

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La 1

20:35 Fútbol. uefa nations league

22:35 La revuelta

23:20 Al cielo con ella

00:40 Al cielo con ella

Imprescindibles: el partido de uefa nations league (20:35) y La revuelta (22:35); Al cielo con ella se emite y se repite en el tramo nocturno.

La 2

20:40 Trivial Pursuit

21:30 Cifras y letras

22:00 Cifras y letras

22:35 El sustituto

00:15 Documentos TV

01:15 Explorando la India con Bettany Hughes

Imprescindibles: Trivial Pursuit (20:40), el doble bloque de Cifras y letras y el cambio a documental con Documentos TV (00:15).

Antena 3 concentra el prime time clásico: concurso, informativos y entretenimiento lideran la franja. Cuatro y laSexta ofrecen un enfoque más informativo y de análisis en la tarde-noche.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 En tierra lejana

00:38 En tierra lejana

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) y el bloque informativo y deportivo (21:00–21:30); En tierra lejana en prime time y en reposición.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

20:45 Eldesmarque cuatro

21:00 El tiempo

21:10 Horizonte

23:00 Código 10

Imprescindibles: Noticias cuatro (20:00) para el arranque informativo y Código 10 (23:00) si prefieres cierre de noche con formato de investigación.

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

21:05 Informativos telecinco

21:25 Informativos telecinco. el cierre

21:30 Eldesmarque telecinco

21:40 El tiempo

21:50 First dates

23:00 Salvación múltiple de las nominaciones en ‘Supervivientes All Stars’

Imprescindibles: apertura con ¡allá tú! (20:00), el repaso informativo (21:05/21:25) y el bloque de entretenimiento con First dates (21:50) y el especial de Supervivientes All Stars (23:00).

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Clave

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio

23:00 Diego Martín protagoniza ‘El favor’

01:05 Congelados

Imprescindibles: laSexta Noticias 20:00, el análisis en laSexta Clave (21:00) y El Intermedio (21:30).

Cierre

En Ceuta, la opción más completa sigue siendo combinar los informativos de las 20:00 con el prime time entre las 21:30 y las 23:00, según el interés: deporte, concursos, documentales o programas de actualidad.

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