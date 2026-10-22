Urbagestión saltó al debate público español en septiembre de 2026 al figurar como propietaria del inmueble del que fue desahuciada Mari Carmen Abascal, una vecina de 87 años del madrileño distrito de Retiro. Esto es lo que se sabe de la empresa y de su papel en el caso.

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Qué es Urbagestión

Urbagestión es una sociedad mercantil española cuya actividad principal es la gestión patrimonial de inmuebles y el arrendamiento de viviendas. Como la mayoría de empresas del sector, su cartera incluye inmuebles destinados al alquiler residencial, en varios casos adquiridos a propietarios anteriores con los inquilinos ya instalados.

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En el caso que la hizo públicamente conocida, Urbagestión era la propietaria del piso situado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde Mari Carmen Abascal residía desde hacía más de medio siglo.

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El caso del piso de Mari Carmen Abascal

Según la información disponible, Urbagestión adquirió el inmueble y, posteriormente, elevó la renta mensual exigida a la inquilina hasta los 2.650 euros al mes. La cantidad excedía la capacidad económica de Mari Carmen Abascal, pensionista de 87 años con discapacidad reconocida.

El litigio por el inmueble se prolongó durante años. La orden judicial de desahucio se intentó ejecutar en cuatro ocasiones. En paralelo, plataformas vecinales y el Sindicato de Inquilinas intentaron paralizar el desalojo con distintas vías: desde la propuesta de una prórroga del contrato hasta el ofrecimiento de pago íntegro del alquiler por parte de terceros.

El desahucio de septiembre y la presión social

El desahucio se ejecutó finalmente el 23 de septiembre de 2026 con intervención de la Policía Nacional. Durante la actuación, Mari Carmen Abascal sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde quedó ingresada.

En los días siguientes, el rechazo social al desalojo se tradujo en varias movilizaciones:

Una acampada en la Puerta del Sol organizada por el Sindicato de Inquilinas

Concentraciones vecinales en Retiro y en las inmediaciones del inmueble

Pronunciamientos políticos desde distintos partidos

La intervención del Papa, que preguntó públicamente «¿cuál es el problema en el sistema que permite que una anciana sea echada de su casa?»

El caso adquirió una dimensión internacional cuando los medios españoles trasladaron al pontífice la pregunta durante la rueda de prensa a bordo del avión papal, en el regreso de su viaje a Francia.

El acuerdo del 29 de septiembre

Cinco días después del desahucio, y tras más de cuatro horas de negociación, Urbagestión alcanzó un preacuerdo con la abogada de la inquilina y sus familiares. El acuerdo incluía:

Duración: contrato de arrendamiento por 8 años en el mismo piso

contrato de arrendamiento por 8 años en el mismo piso Precio: alquiler máximo del 30% de las rentas netas de la inquilina

alquiler máximo del 30% de las rentas netas de la inquilina Cuota aproximada: unos 500 euros al mes con comunidad y suministros incluidos

unos 500 euros al mes con comunidad y suministros incluidos Formalización: a través del Servicio de Intermediación del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid

a través del Servicio de Intermediación del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid Garantías: seguro multirriesgo e impagos para la propiedad

En la mesa negociadora participó también el Sindicato de Inquilinas, cuya representante Carolina Vilariño calificó el pacto como «un hito histórico fruto del movimiento social».

El plan Reviva y por qué no se aplicó

Durante las negociaciones se estudió recurrir al plan municipal Reviva, un programa del Ayuntamiento de Madrid que facilita soluciones habitacionales en casos de vulnerabilidad. Los técnicos descartaron esta vía por la carga hipotecaria del inmueble.

Esta decisión técnica fue utilizada en el debate posterior tanto por quienes defienden la gestión municipal como por quienes la critican por considerar que debería haberse intervenido antes.

El acuerdo que no llegó a firmarse

El acuerdo con Urbagestión estaba pendiente de ratificación por parte de la inquilina y de su firma formal tras recibir el alta hospitalaria. Mari Carmen Abascal falleció menos de 24 horas antes de la hora prevista para la firma, programada para la mañana del jueves 8 de octubre de 2026.

El contraste entre el pacto cerrado y el desenlace trágico ha sido uno de los elementos más citados en el análisis posterior del caso.

La versión de Urbagestión: una oferta previa en enero de 2024

Según informó Europa Press, Urbagestión sostiene que el conflicto con Mari Carmen Abascal no surgió en 2026, sino mucho antes. La empresa asegura que, tras una resolución judicial firme que declaraba extinguido el contrato de alquiler anterior, ya ofreció por escrito a la inquilina un nuevo contrato de arrendamiento en enero de 2024 para que pudiera continuar en la vivienda. Según esa misma versión, posteriormente le concedió un plazo voluntario de desalojo hasta el 31 de mayo de 2024, que no se cumplió.

La empresa defiende que fue ella misma quien, el 25 de septiembre de 2026, solicitó por escrito la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) para desbloquear la situación, y que firmó el nuevo contrato el 2 de octubre, cuatro días antes del fallecimiento de la inquilina. Según Europa Press, Urbagestión calificó de «no corresponde con los hechos» las críticas de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que había reprochado a la empresa no haber aceptado desde el principio que la inquilina continuara en el piso.

Esta versión de los hechos, difundida por la propia empresa, no ha sido contrastada de forma independiente y contrasta con el relato predominante en la cobertura mediática del caso, centrado en el proceso de desahucio y en la intervención posterior de instituciones y movimientos sociales.

El vínculo societario con el entorno de un ministro

Según publicó El Debate, la empresa que opera bajo la marca Urbagesa —Urbagestión Desarrollo e Inversión, S.L.— tuvo entre su personal directivo en Valladolid a Javier Alonso, empresario inmobiliario que estuvo al frente de la oficina vallisoletana de la compañía durante una década y que, según el citado medio, ya no está vinculado a ella.

El mismo artículo señala que Javier Alonso mantuvo una relación sentimental con Laura Soria, magistrada y expareja del ministro de Transportes, Óscar Puente, con quien Soria estuvo casada y tuvo dos hijas antes de separarse en 2003. Según fuentes citadas por El Debate, Alonso y Soria retomaron el contacto años después de conocerse de jóvenes. El medio no atribuye a Óscar Puente ninguna relación con Urbagestión, con el desahucio de Mari Carmen Abascal ni con las decisiones de la empresa.

Urbagestión en el debate sobre vivienda

El caso del piso de Mari Carmen Abascal ha convertido a Urbagestión en uno de los nombres más citados en el debate sobre vivienda y especulación inmobiliaria en España. Diferentes actores políticos y sociales han hecho referencia a la empresa:

La diputada socialista Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Madrid del 8 de octubre, aludió a la «rapiña de los buitres» en el contexto del caso.

Manuela Bergerot, de Más Madrid, dirigió críticas directamente a Urbagestión durante el mismo pleno.

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso situó la responsabilidad del desahucio en el Gobierno central: «el Gobierno que ejecuta el desahucio de Maricarmen es el de Pedro Sánchez».

Marco legal: cómo opera el alquiler de vivienda en España tras la Ley de Vivienda

La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda introdujo varias figuras que afectan a empresas como Urbagestión:

Índice de referencia del precio del alquiler, aplicable en zonas tensionadas

Definición de «gran tenedor» (titulares de 10 o más viviendas, con posibilidad de rebaja a 5 en zonas tensionadas)

Mecanismos de arbitraje y mediación antes de los desahucios de personas vulnerables

Obligación de los grandes tenedores de ofrecer alternativas de alquiler social a los inquilinos vulnerables

La aplicación efectiva de la ley depende de que cada comunidad autónoma declare zonas tensionadas y active los mecanismos previstos. La Comunidad de Madrid no ha activado estos mecanismos.

El contexto más amplio

El perfil de Urbagestión y de otras empresas inmobiliarias con cartera residencial ha vuelto al centro del debate público español en 2026. En los últimos años, España ha visto una creciente participación de fondos de inversión y gestoras patrimoniales en el mercado del alquiler, un fenómeno que suele agruparse bajo la etiqueta —controvertida— de «fondos buitre».

Cobertura completa del caso en El Periódico de Ceuta

Este perfil se actualizará si Urbagestión emite nuevos comunicados o si surgen revelaciones sobre su estructura societaria.