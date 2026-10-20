El Rayo Vallecano – Elche se juega el sábado 24 de octubre a las 14:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Rayo Vallecano – Elche

Rayo Vallecano – Elche Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Campo de Futbol de Vallecas (Madrid)

El Rayo Vallecano recibe al Elche en el Campo de Fútbol de Vallecas en el marco de la jornada 10 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 13ª posición con 9 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 12 goles y recibido 17. En sus últimos 4 encuentros, el Rayo ha logrado 1 victoria, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Elche ocupa el 18º lugar con 7 puntos en 9 partidos, con 11 goles a favor y 17 en contra. En sus últimas 5 jornadas, el Elche ha conseguido 1 victoria, 3 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Rayo Vallecano: 13º con 9 puntos en 8 partidos (12 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-E-V-D)

Elche: 18º con 7 puntos en 9 partidos (11 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates y 1 derrota (resultados: E-E-V-D-E)

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