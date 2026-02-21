La comunidad andaluza registra una jornada de carácter primaveral con máximas que alcanzarán los 22 grados en Sevilla, mientras que Córdoba anotará la mínima más baja de la región con 5 grados

Andalucía amanece este sábado bajo el predominio de cielos despejados en una jornada marcada por un ascenso generalizado de las temperaturas, que llegará a ser localmente notable en diversos puntos de la geografía autonómica. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estabilidad atmosférica marcará el ritmo de un fin de semana con registros propios de la primavera en pleno febrero.

Temperaturas al alza en las ocho provincias

El termómetro mostrará una tendencia ascendente en todo el territorio. La capital hispalense, Sevilla, liderará las máximas de la jornada con 22 grados, seguida de cerca por Córdoba y Granada, donde se espera que los valores alcancen los 21 grados. Por su parte, las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga disfrutarán de un ambiente suave con 20 grados de máxima, mientras que en Almería y Jaén los termómetros se situarán en los 19 grados.

A pesar del ascenso térmico diurno, la amplitud térmica será acusada en el interior. La temperatura mínima de la comunidad se registrará en Córdoba, donde el mercurio caerá hasta los 5 grados durante las horas nocturnas y el amanecer.

Vientos variables y rachas fuertes en el Estrecho

En lo que respecta al régimen de vientos, la Aemet prevé que soplen de forma floja y variable en la mayor parte de la región. No obstante, la situación será distinta en el área del Estrecho, donde predominará el levante moderado.

En esta zona marítima y costera no se descartan intervalos de viento fuerte, con la posibilidad de que se produzcan rachas puntualmente muy fuertes, lo que podría condicionar la navegación o las actividades al aire libre en el litoral gaditano. La combinación de sol radiante y temperaturas en ascenso configura, en el resto de la comunidad, un sábado de marcado carácter estable y despejado.