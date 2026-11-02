Ceuta Ya ha denunciado que el Partido Popular ha vuelto a pactar con Vox, una formación que, según ellos, «odia a la mitad de los y las ceutíes».

Ceuta Ya ha cuestionado las intenciones del líder del PP, Vivas, y su compromiso con la población de Ceuta.

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