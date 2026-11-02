Vox Ceuta ha compartido un mensaje publicado por @TheObjective_es en el que se califica la invasión de Ceuta como el «mayor fracaso político» de la historia de España.

El mensaje original, difundido por la cuenta de The Objective, ha generado reacciones en el ámbito político por la firmeza de su declaración.

Publicación original de @TheObjective_es: ver en redes sociales.