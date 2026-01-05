La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo 4 de enero de 2026 ha sido la siguiente:
Combinación Ganadora
• Números: 1, 11, 12, 31, 44, 49
• Número Complementario: 23
• Reintegro: 9
Escrutinio y Reparto de Premios (en texto)
• 1ª Categoría (6 aciertos): No se registraron boletos acertantes. El importe se suma al bote para el próximo sorteo.
• 2ª Categoría (5 aciertos + Complementario): Hubo 2 acertantes que han obtenido un premio de 72.451,12 € cada uno. Los boletos fueron validados en administraciones de lotería en Málaga y Zaragoza.
• 3ª Categoría (5 aciertos): Se registraron 68 acertantes, con un premio de 1.065,46 € cada uno.
• 4ª Categoría (4 aciertos): Un total de 4.102 acertantes recibirán un premio de 26,51 €.
• 5ª Categoría (3 aciertos): Hubo 79.430 acertantes, que cobrarán el premio fijo de 4,00 €.
• Reintegro: Se han abonado 482.115 reintegros de 0,50 €, correspondientes a los boletos cuyo número de reintegro ha sido el 9.
Próximo sorteo y Bote
Al no haber ganadores en la máxima categoría, la Bonoloto sigue acumulando fondos. Para el sorteo de hoy, lunes 5 de enero de 2026, se estima un bote acumulado de 1,2 millones de euros para un único acertante de los seis números.
Aviso Legal: Esta información tiene carácter meramente informativo. Para cobrar premios o confirmar los datos, se debe consultar siempre la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado o acudir a un punto de venta autorizado.