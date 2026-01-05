La ciudad autónoma afronta un lunes de víspera de Reyes marcado por la inestabilidad meteorológica, aunque las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) traen algo de optimismo para la tarde más esperada por los niños. Tras una madrugada de intensa actividad eléctrica, el tiempo dará una tregua relativa durante el desfile de Sus Majestades.

Aquí tienes el detalle de la evolución del tiempo para hoy:

Madrugada de rayos y truenos

El día ha comenzado con cielos muy nubosos y tormentas que se prolongarán hasta las 06:00 horas. Se estima que estas precipitaciones de madrugada dejen en torno a 2 litros por metro cuadrado. A partir de esa hora, la actividad tormentosa remitirá y la nubosidad se reducirá significativamente.

Previsión para la mañana y tarde

• De 06:00 a 14:00 horas: Los cielos alternarán intervalos nubosos con momentos de sol. No obstante, al mediodía (sobre las 14:00 horas) existe una nueva probabilidad de lluvia escasa acompañada de algún amago tormentoso puntual, aunque de carácter muy débil (apenas 0.1 l/m²).

• De 14:00 a 18:00 horas: Continuarán los intervalos nubosos con posibilidad de alguna gota aislada.

• Noche (Cabalgata): A partir de las 18:00 horas y hasta la caída de la noche, la nubosidad tenderá a estabilizarse en intervalos nubosos sin lluvia prevista, lo que permitiría que la Cabalgata de Reyes se celebre sin grandes contratiempos meteorológicos.

Temperaturas y viento

Se espera un ambiente fresco, especialmente al caer el sol:

• Máxima: 17 °C (estable respecto a ayer).

• Mínima: 10 °C (se alcanzará al final del día, sobre las 22:00 horas, por lo que se recomienda abrigo para quienes estén en la calle).

• Viento: Soplarán brisas ligeras de dirección Oeste, lo que ayudará a que la sensación térmica no sea tan baja a pesar del descenso de las mínimas.

Recomendación para la Cabalgata

Aunque el riesgo de lluvia importante disminuye a partir de las 18:00, la humedad será alta y el desplome térmico de la noche (hasta los 10 °C) hará que la sensación sea de bastante frío. Se aconseja vestir por capas y llevar un paraguas plegable por precaución ante los intervalos nubosos previstos.