La combinación ganadora del Sueldazo de la ONCE ha correspondido al número 64945, serie 023. Consulte aquí todos los números premiados en los sorteos celebrados este domingo.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este domingo, 22 de febrero de 2026, sus sorteos habituales de fin de semana, destacando el Sueldazo y el Super Once. Como cada sábado y domingo, los participantes han optado a los premios especiales que caracterizan a esta modalidad de lotería, diseñados para ofrecer una cuantía económica prolongada en el tiempo.

Resultados del Sueldazo de la ONCE

El primer premio del Sueldazo de la ONCE de este domingo ha recaído en el número 64945, con la serie 023. Este premio otorga al poseedor del cupón coincidente en las cinco cifras y la serie una cuantía de 5.000 euros al mes durante 20 años, además de 300.000 euros al contado.

Asimismo, se han realizado las cuatro extracciones adicionales que contempla el reglamento del sorteo para repartir otros tantos sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años. Los números y series agraciados en estas extracciones posteriores son los siguientes:

11150 , serie 016

, serie 83111 , serie 042

, serie 58039 , serie 034

, serie 43709, serie 031

Es importante reseñar que el Sueldazo de la ONCE también contempla premios para aquellos cupones que coincidan en las cinco cifras con estas extracciones adicionales pero no en la serie, otorgando en este caso 216 premios de 400 euros. La estructura de premios para las coincidencias parciales de números en la primera extracción está estipulada por la propia organización y puede ser consultada en sus canales oficiales.

Resultado del Super Once

Por su parte, el Super Once, juego que se celebra diariamente a las 21:15 horas, ha arrojado la siguiente combinación ganadora para este domingo, compuesta por 20 números de una matriz de 80:

01, 04, 05, 08, 14, 16, 17, 27, 31, 33, 41, 58, 59, 63, 64, 65, 74, 76, 78 y 82

En esta modalidad, el objetivo de los participantes es seleccionar entre 5 y 11 números, siendo el orden de los mismos indiferente. Los premios varían en función de la cantidad de números elegidos (existen 7 tipos de apuestas), el importe apostado y el número de aciertos logrados sobre la combinación de 20 cifras extraída en el sorteo.