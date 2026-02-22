La combinación ganadora del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo ha correspondido a los números 24, 36, 41, 46 y 53, con el 08 como número clave. El sorteo, realizado en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado, reparte premios entre los acertantes de las diversas categorías.

Loterías y Apuestas del Estado ha llevado a cabo este domingo, 22 de febrero de 2026, el tradicional sorteo semanal de El Gordo de la Primitiva. La extracción de las bolas ha tenido lugar, como es habitual, a las 21:30 horas en el Salón de Sorteos de Madrid, definiendo la combinación de cinco números y el número clave que determinan los ganadores de la jornada.

Combinación ganadora y número clave

Los números agraciados en el sorteo de hoy han sido los siguientes:

Números: 24, 36, 41, 46 y 53

24, 36, 41, 46 y 53 Número Clave (Reintegro): 08

Para optar al premio de Primera Categoría en este juego, los participantes deben haber acertado los cinco números de la primera matriz (pronósticos), que comprende del 1 al 54, además del número clave extraído de la segunda matriz, que abarca del 0 al 9. Aquellos boletos que cuenten con el número clave correcto tendrán derecho al reintegro del importe de su apuesta, con independencia de si han obtenido o no otros premios en las categorías restantes.

Mecánica del sorteo y categorías de premios

El Gordo de la Primitiva permite la participación mediante apuestas sencillas, donde se eligen 5 números y un número clave, o a través de apuestas múltiples. En este último caso, los jugadores pueden marcar entre 6 y 11 casillas en la matriz de pronósticos, lo que permite realizar entre 6 y 462 apuestas en un mismo boleto.

Según la normativa del sorteo, una misma apuesta no puede acumular más de un premio, aunque un mismo boleto sí puede resultar agraciado con diferentes premios si contiene varias apuestas ganadoras. Este sorteo, consolidado como una de las citas imprescindibles del domingo para los aficionados a los juegos de azar en España, mantiene su estructura de premios basada en el número de aciertos conseguidos sobre la combinación oficial.