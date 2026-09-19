La jornada 4 de la Bundesliga, disputada el 19 de septiembre de 2026, sumó 20 goles en cinco partidos.

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Ceuta comparte huso horario (CET/CEST) con Alemania, por lo que los minutos de los goles coinciden con la hora local.

Marcadores de la jornada 4

Eintracht Frankfurt 2 – 2 SC Freiburg | Younes Ebnoutalib 10′, Jonathan Burkardt 36′ (Eintracht Frankfurt) y Derry Lionel Scherhant 34′, Yuito Suzuki 48′ (SC Freiburg)

| Younes Ebnoutalib 10′, Jonathan Burkardt 36′ (Eintracht Frankfurt) y Derry Lionel Scherhant 34′, Yuito Suzuki 48′ (SC Freiburg) Hamburger SV 2 – 1 Colonia | Nicolás Capaldo 44′, Yussuf Poulsen 49′ (Hamburger SV) y Ragnar Ache 90′ (Colonia)

| Nicolás Capaldo 44′, Yussuf Poulsen 49′ (Hamburger SV) y Ragnar Ache 90′ (Colonia) Werder Bremen 3 – 2 FC Augsburg | Robin Fellhauer 18′, Calvin Marc Brackelmann 58′ (FC Augsburg) y Marco Grüll 66′, Niclas Füllkrug 86′, Mitchell Weiser 90+3′ (Werder Bremen)

| Robin Fellhauer 18′, Calvin Marc Brackelmann 58′ (FC Augsburg) y Marco Grüll 66′, Niclas Füllkrug 86′, Mitchell Weiser 90+3′ (Werder Bremen) Borussia Mönchengladbach 3 – 4 Maguncia | Florian Neuhaus 11′, Isac Lidberg 59′, Shuto Machino 90+5′ (p.) (Borussia Mönchengladbach) y Phillip Tietz 18′, Sheraldo Becker 45+1′, Eric Martel 78′, Danny da Costa 89′ (Maguncia); penaltis fallados: Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach)

| Florian Neuhaus 11′, Isac Lidberg 59′, Shuto Machino 90+5′ (p.) (Borussia Mönchengladbach) y Phillip Tietz 18′, Sheraldo Becker 45+1′, Eric Martel 78′, Danny da Costa 89′ (Maguncia); penaltis fallados: Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) VfB Stuttgart 0 – 1 Borussia Dortmund | Maximilian Beier 70′ (Borussia Dortmund)

Duelos destacados

El Werder Bremen firmó la remontada frente al FC Augsburg con tres goles en la segunda mitad: Marco Grüll 66′, Niclas Füllkrug 86′ y Mitchell Weiser 90+3′, tras los tantos visitantes de Robin Fellhauer 18′ y Calvin Marc Brackelmann 58′.

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El choque entre Borussia Mönchengladbach y Maguncia fue el más anotador de la jornada, con siete goles y un penalti fallado por Kevin Diks. Phillip Tietz 18′ dio ventaja a Maguncia y la amplió Sheraldo Becker 45+1′; en la segunda parte marcaron Eric Martel 78′ y Danny da Costa 89′. El Borussia recortó primero con Florian Neuhaus 11′ y Isac Lidberg 59′, y logró el 3-4 con un penalti transformado por Shuto Machino 90+5′ (p.).

El Eintracht Frankfurt y el SC Freiburg empataron 2-2 con goles repartidos entre ambos: Younes Ebnoutalib 10′ y Jonathan Burkardt 36′ por el Eintracht, y Derry Lionel Scherhant 34′ y Yuito Suzuki 48′ por el Freiburg.

El Hamburger SV venció al Colonia 2-1 gracias a los tantos de Nicolás Capaldo 44′ y Yussuf Poulsen 49′, mientras que Ragnar Ache 90′ redujo distancias para los visitantes. Por su parte, el VfB Stuttgart perdió 0-1 ante el Borussia Dortmund con el gol de Maximilian Beier 70′.

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