El Real Murcia derrotó 2-1 al Europa con un penalti de V. Olmedo en el 90+11′, en la jornada 4 de la Primera Federación (grupo 2) disputada el sábado 19 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 4

Real Murcia 2 – 1 Europa [Europa: V. Morales 45+1′ | Real Murcia: J. Mier 90′, V. Olmedo 90+11′ (p.)]

[Europa: V. Morales 45+1′ | Real Murcia: J. Mier 90′, V. Olmedo 90+11′ (p.)] Rayo Majadahonda 2 – 0 Teruel [Rayo Majadahonda: M. Gonzaga 53′, J. Cambra 75′]

[Rayo Majadahonda: M. Gonzaga 53′, J. Cambra 75′] Villarreal B 2 – 2 Antequera [Villarreal B: N. Barattucci 6′, N. Barattucci 21′ | Antequera: Luismi Gutierrez 42′, D. Ilahude 72′]

[Villarreal B: N. Barattucci 6′, N. Barattucci 21′ | Antequera: Luismi Gutierrez 42′, D. Ilahude 72′] Huesca 0 – 0 Atlético Madrileño

Real Jaén 2 – 1 Ibiza [Ibiza: J. Lazo 49′ | Real Jaén: D. Serrano 70′, N. Castillo 90+6′]

Duelos con goles

El Europa se adelantó en el 45+1′ por medio de V. Morales, pero el Real Murcia remontó con J. Mier en el 90′ y V. Olmedo transformando un penalti en el 90+11′.

En Majadahonda, el equipo local rompió el partido en la segunda mitad: M. Gonzaga marcó en el 53′ y J. Cambra amplió la ventaja en el 75′.

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N. Barattucci firmó un doblete para el Villarreal B (6′, 21′), y Luismi Gutierrez (42′) y D. Ilahude (72′) rescataron el empate para el Antequera.

En Jaén, J. Lazo adelantó al Ibiza en el 49′, D. Serrano igualó en el 70′ y N. Castillo decidió el encuentro en el 90+6′.

Partido sin goles

Huesca y Atlético Madrileño empataron 0-0.

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