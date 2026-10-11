La jornada 5 de la Bundesliga, disputada el domingo 11 de octubre de 2026, dejó dos victorias: Colonia 2-1 Borussia Mönchengladbach y SC Freiburg 2-1 FC Schalke 04.

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Marcadores de la jornada 5

Colonia 2 – 1 Borussia Mönchengladbach [Ísak Bergmann Jóhannesson 26′, Said El Mala 67′ | Joe Scally 39′]

[Ísak Bergmann Jóhannesson 26′, Said El Mala 67′ | Joe Scally 39′] SC Freiburg 2 – 1 FC Schalke 04 [Maximilian Eggestein 10′, Keisuke Goto 85′ | Kenan Karaman 30′]

Duelos destacados

Colonia – Borussia Mönchengladbach

Colonia ganó 2-1 con goles de Ísak Bergmann Jóhannesson [26′] y Said El Mala [67′]. Joe Scally [39′] había adelantado a Borussia Mönchengladbach antes del empate definitivo.

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SC Freiburg – FC Schalke 04

SC Freiburg se impuso 2-1 gracias a los tantos de Maximilian Eggestein [10′] y Keisuke Goto [85′]. Kenan Karaman [30′] marcó para FC Schalke 04. Además, Yuito Suzuki (SC Freiburg) fue expulsado en el minuto [64′]. El gol de Goto en el tramo final decidió el encuentro.

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