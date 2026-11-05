El Union Saint-Gilloise ganó en el campo del Celta el jueves 5 de noviembre en la jornada 4 de la Europa League. El Union Saint-Gilloise remontó tras ir por detrás en el marcador. Además, entre los equipos españoles: la Real Sociedad y el Olympique de Lyon empataron.

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En los 18 partidos se han marcado 48 goles, con 6 victorias locales, 9 victorias a domicilio y 3 empates.

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Resultados de la jornada 4 de la Europa League

Fecha Partido Resultado mié. 4/11 Rennes-Olympiacos 0-0 jue. 5/11 Anderlecht-Salzburgo 2-0 jue. 5/11 Crystal Palace-Hoffenheim 1-1 jue. 5/11 Levski Sofia-Jagiellonia 1-0 jue. 5/11 Lillestrøm-Viktoria Plzen 0-1 jue. 5/11 Milan-Ferencváros 0-2 jue. 5/11 NEC Nijmegen-Omonia de Nicosia 3-1 jue. 5/11 Real Sociedad-Olympique de Lyon 1-1 jue. 5/11 Sparta de Praga-Bournemouth 1-3 jue. 5/11 AZ Alkmaar-Juventus 1-2 jue. 5/11 Bayer Leverkusen-Olympique de Marsella 0-1 jue. 5/11 Benfica-Lech Poznan 3-1 jue. 5/11 Celta-Union Saint-Gilloise 1-2 jue. 5/11 Celtic-Beşiktaş 3-2 jue. 5/11 Hapoel Beer Sheva-OFI 0-2 jue. 5/11 Sturm Graz-Celje 2-3 jue. 5/11 Sunderland-Dinamo Zagreb 0-2 jue. 5/11 Torreense-Ararat-Armenia 3-2

Con estos 18 resultados la jornada 4 queda completa.

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Goles, tarjetas y expulsiones

Rennes-Olympiacos . Sin goles. Amarillas: 2 del Rennes y 0 del Olympiacos.

. Sin goles. Amarillas: 2 del Rennes y 0 del Olympiacos. Anderlecht-Salzburgo . Goles del Anderlecht: Ludwig Augustinsson (20′), Marten Winkler (90′). Amarillas: 4 del Anderlecht y 3 del Salzburgo.

. Goles del Anderlecht: Ludwig Augustinsson (20′), Marten Winkler (90′). Amarillas: 4 del Anderlecht y 3 del Salzburgo. Crystal Palace-Hoffenheim . Goles del Crystal Palace: Daichi Kamada (90+1′); del Hoffenheim: Alexander Prass (7′). Amarillas: 5 del Crystal Palace y 3 del Hoffenheim. Expulsado: Adam Wharton (Crystal Palace, 77′).

. Goles del Crystal Palace: Daichi Kamada (90+1′); del Hoffenheim: Alexander Prass (7′). Amarillas: 5 del Crystal Palace y 3 del Hoffenheim. Expulsado: Adam Wharton (Crystal Palace, 77′). Levski Sofia-Jagiellonia . Goles del Levski Sofia: Steven Stoyanchov (83′). Amarillas: 3 del Levski Sofia y 3 del Jagiellonia.

. Goles del Levski Sofia: Steven Stoyanchov (83′). Amarillas: 3 del Levski Sofia y 3 del Jagiellonia. Lillestrøm-Viktoria Plzen . Goles del Viktoria Plzen: Prince Kwabena Adu (10′). Amarillas: 2 del Lillestrøm y 5 del Viktoria Plzen.

. Goles del Viktoria Plzen: Prince Kwabena Adu (10′). Amarillas: 2 del Lillestrøm y 5 del Viktoria Plzen. Milan-Ferencváros . Goles del Ferencváros: Lenny Joseph (52′ y 66′). Amarillas: 2 del Milan y 1 del Ferencváros. Expulsado: Bamidele Isa Yusuf (Ferencváros, 77′).

. Goles del Ferencváros: Lenny Joseph (52′ y 66′). Amarillas: 2 del Milan y 1 del Ferencváros. Expulsado: Bamidele Isa Yusuf (Ferencváros, 77′). NEC Nijmegen-Omonia de Nicosia . Goles del NEC Nijmegen: Bryan Linssen (50′ y 76′), Clement Bischoff (74′); del Omonia de Nicosia: Loïs Diony (23′). Amarillas: 1 del NEC Nijmegen y 0 del Omonia de Nicosia.

. Goles del NEC Nijmegen: Bryan Linssen (50′ y 76′), Clement Bischoff (74′); del Omonia de Nicosia: Loïs Diony (23′). Amarillas: 1 del NEC Nijmegen y 0 del Omonia de Nicosia. Real Sociedad-Olympique de Lyon . Goles de la Real Sociedad: Orri Steinn Óskarsson (28′); del Olympique de Lyon: Corentin Tolisso (54′). Amarillas: 3 de la Real Sociedad y 4 del Olympique de Lyon.

. Goles de la Real Sociedad: Orri Steinn Óskarsson (28′); del Olympique de Lyon: Corentin Tolisso (54′). Amarillas: 3 de la Real Sociedad y 4 del Olympique de Lyon. Sparta de Praga-Bournemouth . Goles del Sparta de Praga: Ebrima Singhateh (35′); del Bournemouth: Tyler Adams (57′), Francisco Evanilson (81′), Rayan Vitor Simplício Rocha (90′). Amarillas: 3 del Sparta de Praga y 2 del Bournemouth. Expulsado: Tobias Kvalvagnes Guddal (Sparta de Praga, 37′). Penalti fallado: Lewis Cook (Bournemouth, 30′).

. Goles del Sparta de Praga: Ebrima Singhateh (35′); del Bournemouth: Tyler Adams (57′), Francisco Evanilson (81′), Rayan Vitor Simplício Rocha (90′). Amarillas: 3 del Sparta de Praga y 2 del Bournemouth. Expulsado: Tobias Kvalvagnes Guddal (Sparta de Praga, 37′). Penalti fallado: Lewis Cook (Bournemouth, 30′). AZ Alkmaar-Juventus . Goles del AZ Alkmaar: Mexx Meerdink (88′); de la Juventus: Teun Koopmeiners (19′), Randal Kolo Muani (37′). Amarillas: 1 del AZ Alkmaar y 3 de la Juventus.

. Goles del AZ Alkmaar: Mexx Meerdink (88′); de la Juventus: Teun Koopmeiners (19′), Randal Kolo Muani (37′). Amarillas: 1 del AZ Alkmaar y 3 de la Juventus. Bayer Leverkusen-Olympique de Marsella . Goles del Olympique de Marsella: Amine Gouiri (77′). Amarillas: 1 del Bayer Leverkusen y 3 del Olympique de Marsella.

. Goles del Olympique de Marsella: Amine Gouiri (77′). Amarillas: 1 del Bayer Leverkusen y 3 del Olympique de Marsella. Benfica-Lech Poznan . Goles del Benfica: Rafa Silva (6′), Gianluca Prestianni (67′), Heorhii Sudakov (90′); del Lech Poznan: Leo Bengtsson (72′). Amarillas: 2 del Benfica y 1 del Lech Poznan.

. Goles del Benfica: Rafa Silva (6′), Gianluca Prestianni (67′), Heorhii Sudakov (90′); del Lech Poznan: Leo Bengtsson (72′). Amarillas: 2 del Benfica y 1 del Lech Poznan. Celta-Union Saint-Gilloise . Goles del Celta: Pablo Durán Fernández (11′); del Union Saint-Gilloise: Besfort Zeneli (35′ y 49′). Amarillas: 1 del Celta y 1 del Union Saint-Gilloise. Penalti fallado: Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise, 80′).

. Goles del Celta: Pablo Durán Fernández (11′); del Union Saint-Gilloise: Besfort Zeneli (35′ y 49′). Amarillas: 1 del Celta y 1 del Union Saint-Gilloise. Penalti fallado: Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise, 80′). Celtic-Beşiktaş . Goles del Celtic: Callum Osmand (62′), Camilo Duran (78′ y 87′); del Beşiktaş: Junior Olaitan (54′), Orkun Kökçü (85′). Amarillas: 1 del Celtic y 2 del Beşiktaş. Penalti fallado: Junior Olaitan (Beşiktaş, 54′).

. Goles del Celtic: Callum Osmand (62′), Camilo Duran (78′ y 87′); del Beşiktaş: Junior Olaitan (54′), Orkun Kökçü (85′). Amarillas: 1 del Celtic y 2 del Beşiktaş. Penalti fallado: Junior Olaitan (Beşiktaş, 54′). Hapoel Beer Sheva-OFI . Goles del OFI: Achilleas Poungouras (45+2′), Taxiarchis Fountas (56′). Amarillas: 3 del Hapoel Beer Sheva y 1 del OFI.

. Goles del OFI: Achilleas Poungouras (45+2′), Taxiarchis Fountas (56′). Amarillas: 3 del Hapoel Beer Sheva y 1 del OFI. Sturm Graz-Celje . Goles del Sturm Graz: Oumar Diakité (40′ y 90+3′); del Celje: Svit Seslar (29′ y 73′), Benjamin Verbič (45′). Amarillas: 1 del Sturm Graz y 2 del Celje.

. Goles del Sturm Graz: Oumar Diakité (40′ y 90+3′); del Celje: Svit Seslar (29′ y 73′), Benjamin Verbič (45′). Amarillas: 1 del Sturm Graz y 2 del Celje. Sunderland-Dinamo Zagreb . Goles del Dinamo Zagreb: Luka Stojkovic (22′), Dion Drena Beljo (39′). Amarillas: 3 del Sunderland y 2 del Dinamo Zagreb.

. Goles del Dinamo Zagreb: Luka Stojkovic (22′), Dion Drena Beljo (39′). Amarillas: 3 del Sunderland y 2 del Dinamo Zagreb. Torreense-Ararat-Armenia. Goles del Torreense: Jorge Aguirre de Céspedes (13′), Javi Vazquez (90+3′), musa drammeh (90+5′); del Ararat-Armenia: Karen Muradyan (41′), Bruno Wilson (58′). Amarillas: 2 del Torreense y 5 del Ararat-Armenia. Expulsados: Jorge Aguirre de Céspedes (Torreense, 25′), joao donna (Ararat-Armenia, 76′).

Clasificación y próxima jornada

La clasificación de la Europa League está en la web oficial de la UEFA. Las fechas y los horarios de la jornada 5 están en el calendario oficial de la UEFA.

Más resultados: resultados de la jornada 3 de la Europa League.

Fuente: resultados oficiales de la UEFA en uefa.com; goles y tarjetas, API-Football.

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