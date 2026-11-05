El tenista murciano busca este jueves 5 de noviembre el billete a los cuartos de final de la cita francesa en un duelo fijado para el primer turno de la sesión nocturna frente al tenista italiano.

Horario del encuentro entre Carlos Alcaraz y Matteo Berrettini en París

Carlos Alcaraz regresa este jueves 5 de noviembre a la pista de La Défense Arena para afrontar los octavos de final del Masters 1000 de París, uno de los torneos más relevantes del tramo final del curso tenístico. El jugador español, actual número tres del ranking mundial, se medirá al italiano Matteo Berrettini en un choque programado para el primer turno de la sesión nocturna de la jornada, lo que sitúa el inicio de las acciones a las 19.00 horas sobre la superficie rápida bajo techo del recinto parisino.

El murciano afronta esta eliminatoria tras superar de forma satisfactoria su debut en la capital francesa, donde se impuso en la ronda previa al estadounidense Alex Michelsen con un marcador de 7-6(4) y 6-3. Con este resultado, Alcaraz mantiene intacto su objetivo de continuar avanzando en el cuadro del torneo galo y consolidar sus aspiraciones en el tramo definitivo del calendario deportivo.

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Antecedentes en el cara a cara y canal de televisión para seguir el choque

El tenista español se cruza de nuevo con un oponente al que conoce ampliamente en el circuito profesional. En el balance global de enfrentamientos directos entre ambos deportistas, Alcaraz domina el historial por 3-1 frente a Berrettini, quien actualmente ocupa el puesto número 43 de la clasificación de la ATP. El duelo más reciente entre los dos jugadores tuvo lugar en el torneo de Wimbledon de 2023. No obstante, el único precedente disputado sobre pista dura bajo techo se produjo en Viena en el año 2022, jornada en la que la victoria cayó del lado del jugador romano de 30 años.

Por su parte, Matteo Berrettini llega a esta cita tras firmar un registro acumulado en la presente temporada de 22 victorias y 18 derrotas, habiendo alcanzado en Roland Garros los cuartos de final como su desempeño más destacado del año, periodo en el que no ha logrado sumar ningún título a su expediente. El partido entre Carlos Alcaraz y Matteo Berrettini, correspondiente a la ronda de octavos de final del Masters 1000 de París, se podrá seguir en directo por televisión a través de la plataforma Movistar +.