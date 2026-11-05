La Real Sociedad recibe este jueves 5 de noviembre al Olympique de Lyon en el estadio de Anoeta en el choque correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League. El encuentro entre el conjunto vasco y el cuadro francés se disputará a las 18:45 horas y se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar Plus+.

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Horario y televisión del partido de la Europa League en Anoeta

La actividad de la Europa League no se detiene y este jueves 5 de noviembre el estadio de Anoeta se viste de gala para acoger un duelo clave en el torneo continental. La Real Sociedad se enfrenta al Olympique de Lyon en la cuarta jornada de la fase de grupos de la competición europea. Las acciones sobre el terreno de juego arrancarán a las 18:45 horas, momento en el que rodará el balón en el feudo donostiarra. Los aficionados que deseen presenciar el choque a través de la pequeña pantalla podrán hacerlo en directo a través de la plataforma Movistar Plus+, encargada de retransmitir el enfrentamiento.

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El equipo txuri-urdin afronta este compromiso internacional en su estadio tras haber completado sus anteriores compromisos de la fase de grupos frente al Lillestrom SK y al Unión Saint-Gilloise. Por su parte, la escuadra gala de Lyon acude a la cita en el feudo guipuzcoano después de haber medido sus fuerzas de forma reciente ante el Hoffenheim y el Crystal Palace en las jornadas previas de la competición.

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La hoja de ruta de Real Sociedad y Olympique de Lyon tras la cuarta jornada

El duelo de este jueves 5 de noviembre marca un punto de inflexión en el calendario de ambos contendientes dentro de la fase de grupos de la Liga Europa. Una vez finalizados los 90 minutos en el estadio de Anoeta, tanto la Real Sociedad como el Olympique de Lyon deberán enfocar sus respectivos horizontes en los siguientes compromisos fijados en el calendario continental.

En lo que respecta al camino que le aguarda al conjunto donostiarra, la Real Sociedad continuará su andadura europea midiéndose al Crystal Palace inglés y, posteriormente, al Torreense. Por otra parte, el cuadro francés del Olympique de Lyon proseguirá su singladura en la presente fase de grupos de la Europa League con los enfrentamientos que le cruzarán ante el Lillestrom SK y frente al Unión Saint-Gilloise.