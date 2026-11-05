El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini plantó cara ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park y llegó a empatar por medio de Aitor Ruibal, pero terminó cediendo (2-1) frente al empuje alemán en la cuarta jornada de la fase de grupos.

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El empuje germano frena la racha bética tras un inicio de máxima competitividad

El Real Betis encajó en su visita al Borussia Dortmund la primera derrota de la temporada en la Liga de Campeones (2-1), en un encuentro en el que el equipo verdiblanco ofreció una imagen valiente a pesar del resultado. Tras haber firmado un pleno de triunfos y sumar nueve puntos en las tres primeras jornadas de la liguilla, el bloque de Manuel Pellegrini afrontaba una prueba de fuego de máxima exigencia ante un coloso del fútbol europeo, actual colíder de la Bundesliga con ocho victorias, campeón de la Champions en 1997, finalista en 2013 y 2024, y ganador de la Recopa en 1966.

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Para responder al despliegue físico del cuadro alemán, dirigido por el croata Niko Kovac, Pellegrini introdujo siete rotaciones en el once titular respecto al último choque liguero ante el Málaga. La alineación presentó tres novedades en la parcela defensiva, además de la entrada de inicio de Dani Ceballos, el uruguayo Bernal, el colombiano Deossa y el brasileño Antony. Marc Bartra e Isco arrancaron desde el banquillo, mientras que el técnico local apostó en el frente de ataque por la dupla formada por el guineano Serhou Guirassy y Fábio Silva.

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El Borussia Dortmund trató de imponer desde los primeros compases el ritmo del choque a través del peligro generado en las bandas por el noruego Ryerson y el sueco Svensson. Guirassy avisó tempranamente con dos remates sin éxito. Sin embargo, el Betis no se arredró y encontró en el marroquí Abde a su futbolista más incisivo. En el minuto 14, los béticos llegaron a enviar el balón a la red por medio de Antony, pero el tanto fue anulado por fuera de juego de su asistente, el irlandés Troy Parrott.

Álvaro Valles evitó el primer gol local en el minuto 21 tras detener un remate a bocajarro de Svensson. A partir de esa acción, el cuadro verdiblanco logró frenar el empuje germano y equilibró la contienda en un intercambio de golpes constante. Antes del descanso, Abde rozó el premio con un peligroso centro que Antony estuvo a punto de rematar. La primera mitad también estuvo marcada por la retirada por lesión de Guirassy en el minuto 34, siendo sustituido por el griego Konstantinos Karetsas.

Aitor Ruibal igualó el choque antes del zarpazo definitivo de Karetsas

El escenario cambió tras el paso por los vestuarios. El Borussia Dortmund saltó a la reanudación con la intención de encarrilar el duelo y logró abrir el marcador a los cuatro minutos del segundo tiempo. En el minuto 49, un centro desde la banda derecha de Ryerson finalizó en un disparo del inglés Jobe Bellingham. Álvaro Valles logró repeler el remate inicial, pero Fábio Silva cazó el rechace en el área pequeña para firmar el 1-0.

El gol encajado dejó tocado al conjunto español durante varios minutos, periodo en el que el Dortmund merodeó el segundo tanto mediante los continuos envíos al área de Ryerson, Svensson y Bellingham. Pese a las dificultades defensivas, el Betis reaccionó con los cambios introducidos por Pellegrini, quien dio entrada a Isco y Aitor Ruibal en sustitución de Antony y Ceballos.

La respuesta bética fructificó en el minuto 67. Tras una recuperación de balón en zona alta por parte de Deossa, la pelota llegó a los dominios de Abde, quien asistió a Aitor Ruibal para que este batiese al guardameta suizo Kobel con un preciso tiro cruzado que significaba el 1-1.

La alegría bética duró poco tiempo sobre el césped del Signal Iduna Park. En el minuto 72, apenas cinco minutos después del empate, Konstantinos Karetsas aprovechó una asistencia de Fábio Silva en el balcón del área para conectar un fuerte disparo que superó a Álvaro Valles, tapado por la trayectoria de su propia defensa, estableciendo el 2-1 definitivo. En el tramo final, el Betis volcó sus efectivos con la entrada de Fran García, Roca y Morante, llegando a rozar la igualada en un saque de esquina botado directamente por Abde, aunque no pudo evitar la derrota final en tierras germanas.