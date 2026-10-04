4 de octubre de 2026: cuatro partidos en la primera ronda (1/128) de la Copa del Rey: dos victorias por la mínima, una goleada y un empate.

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Marcadores de la jornada 1/128-finals

Noja 1 – 1 Ribadesella CF [Ribadesella CF: F. A. Alvarez 4′ | Noja: Macias 41′]

[Ribadesella CF: F. A. Alvarez 4′ | Noja: Macias 41′] CD San Jose 1 – 0 Auriense [CD San Jose: E. Rubio 56′]

[CD San Jose: E. Rubio 56′] Alcazar 1 – 0 Talayuela [Alcazar: Abengozar 45+4′]

[Alcazar: Abengozar 45+4′] Atlético Melilla 0 – 3 Pinatar

Duelos destacados

Noja y Ribadesella CF empataron 1-1; F. A. Alvarez abrió el marcador en el minuto 4 y Macias igualó en el 41′.

CD San Jose logró un triunfo corto ante Auriense con el tanto de E. Rubio en el minuto 56.

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Alcazar decidió el partido frente a Talayuela justo antes del descanso, con el gol de Abengozar en el 45+4′.

La única diferencia amplia fue el 0-3 de Pinatar en Melilla, que cerró la jornada con tres goles a favor.

Fuentes: datos facilitados para la jornada 1/128-finals de la Copa del Rey (domingo, 4 de octubre de 2026).

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