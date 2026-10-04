La Primera Federación (grupo 1) jugó la jornada 6 el domingo 4 de octubre de 2026: cinco partidos y 12 goles en total.

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Marcadores y goleadores

Bilbao Athletic 1 – 3 Extremadura 1924 [J. Sola 4′ | Kike 17′, Dieguito 23′, Rodri 77′; expulsados: Dieguito (Extremadura 1924, 81′)]

[J. Sola 4′ | Kike 17′, Dieguito 23′, Rodri 77′; expulsados: Dieguito (Extremadura 1924, 81′)] UD Logroñés 2 – 1 Deportivo Fabril [M. Ochoa 32′ (p.) | I. Santana 38′, M. A. Ramirez Carrasco 80′]

[M. Ochoa 32′ (p.) | I. Santana 38′, M. A. Ramirez Carrasco 80′] Ponferradina 1 – 0 Mirandés [B. Valle 20′ (p.)]

[B. Valle 20′ (p.)] Zamora 2 – 0 CD Coria [J. Carbonell 24′, C. Ramos 90+2′ (p.); penaltis fallados: (Zamora)]

[J. Carbonell 24′, C. Ramos 90+2′ (p.); penaltis fallados: (Zamora)] Mérida 2 – 0 Cacereño [Kone 47′, S. Hallsson 77′]

Duelos destacados

Extremadura 1924 rompió el marcador en Bilbao con goles de Kike y Dieguito antes del descanso y un tanto de Rodri en el 77′. El Bilbao Athletic abrió la cuenta por medio de J. Sola en el 4′. Dieguito fue expulsado en el 81′ según el acta del partido, lo que condicionó los minutos finales.

UD Logroñés remontó al Deportivo Fabril tras encajar un penalti en el 32′; I. Santana igualó en el 38′ y M. A. Ramirez Carrasco decidió en el 80′ (fuente: acta/registro del partido).

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Ponferradina venció al Mirandés por un penalti transformado por B. Valle (20′) y Zamora se impuso al CD Coria con un gol en el tramo final desde el punto de penalti (C. Ramos, 90+2′), después del tanto previo de J. Carbonell (24′) —según el acta del encuentro.

Mérida cerró la jornada con un 2-0 ante el Cacereño, gracias a los goles de Kone (47′) y S. Hallsson (77′), resultado que figura en el registro oficial del partido.

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