AD Ceuta sacó un punto en Castellón tras empatar 1-1 en la jornada 8 de la Segunda División, disputada el 4 de octubre de 2026.

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La jornada incluyó cinco partidos y terminó con tres empates y dos victorias. Entre los resultados destacaron la victoria de Granada CF por 3-2 en el campo del filial de la Real Sociedad y el triunfo del Sporting de Gijón por 3-2 sobre el Celta Fortuna.

Marcadores de la jornada 8

Real Sociedad B 2 – 3 Granada CF

Sporting de Gijón 3 – 2 Celta Fortuna

Castellón 1 – 1 AD Ceuta

Las Palmas 2 – 2 Valladolid

Girona 0 – 0 Mallorca

Duelos destacados

Real Sociedad B 2 – 3 Granada CF. La visita del Granada se resolvió a favor del equipo andaluz, que se impuso por la mínima.

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Sporting de Gijón 3 – 2 Celta Fortuna. Partido igualado que se decidió por la diferencia de un gol en la segunda mitad.

Castellón 1 – 1 AD Ceuta. AD Ceuta logró empatar a domicilio y sumar un punto en la octava jornada.

Las Palmas 2 – 2 Valladolid y Girona 0 – 0 Mallorca cerraron la jornada con reparto de puntos en ambos campos.

Fuente: datos del resumen facilitado para la jornada 8 de la Segunda División (domingo 4 de octubre de 2026).

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