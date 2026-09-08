Seis partidos terminaron con marcadores ajustados en la jornada 1 de la fase de liga de la Liga de Campeones, disputada el martes 8 de septiembre de 2026; en Ceuta la fecha fue la misma (CEST).

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Marcadores de la jornada 1 de la fase de liga

AEK Athens FC 1 – 0 Lask Linz — Răzvan Marin [21′]

— Răzvan Marin [21′] Club Brugge KV 2 – 3 Aston Villa — John McGinn [11′], Emiliano Buendía [22′], Nicolas Jackson [43′]; Hugo Vetlesen [19′], Nicolo Tresoldi [61′] (p.)

— John McGinn [11′], Emiliano Buendía [22′], Nicolas Jackson [43′]; Hugo Vetlesen [19′], Nicolo Tresoldi [61′] (p.) Borussia Dortmund 3 – 2 Villarreal — Serhou Guirassy [80′, 85′, 90+3′] (p.); Renato Veiga [53′] (p.p.), Álvaro Santiago Mouriño González [66′]

— Serhou Guirassy [80′, 85′, 90+3′] (p.); Renato Veiga [53′] (p.p.), Álvaro Santiago Mouriño González [66′] FC Porto 0 – 2 Manchester City — Erling Haaland [47′, 90+1′]

— Erling Haaland [47′, 90+1′] Lille 2 – 3 Real Betis — Ayase Ueda [12′], Alexsandro [36′]; Marc Bartra [33′, 49′], Troy Parrott [53′] (expulsados: Ethan Mbappe (Lille, 56′))

— Ayase Ueda [12′], Alexsandro [36′]; Marc Bartra [33′, 49′], Troy Parrott [53′] (expulsados: Ethan Mbappe (Lille, 56′)) Real Madrid 2 – 1 Inter de Milán — Kylian Mbappé [14′], Federico Valverde [23′]; Carlos Augusto [77′]

Duelos más destacados

Real Madrid 2 – 1 Inter de Milán: Real Madrid logró la victoria gracias a los goles de Kylian Mbappé y Federico Valverde; Carlos Augusto recortó para el Inter. El resultado da a los blancos los tres puntos iniciales en la fase de liga.

Borussia Dortmund 3 – 2 Villarreal: Serhou Guirassy resolvió el partido con un hat-trick en la recta final; antes, Villarreal se había adelantado con un tanto en propia puerta de Renato Veiga y el gol de Álvaro Santiago Mouriño González.

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Club Brugge KV 2 – 3 Aston Villa: Partido con alternativas en el marcador. Aston Villa marcó tres veces para imponerse, pero el Brugge redujo distancias en dos ocasiones e intentó la remontada.

FC Porto 0 – 2 Manchester City: Erling Haaland fue decisivo con los dos goles que dieron la victoria al Manchester City fuera de casa.

Lille 2 – 3 Real Betis: Real Betis remontó tras el inicio favorable de Lille; Marc Bartra firmó los goles del triunfo. El encuentro se ensució con la expulsión de Ethan Mbappe (Lille).

AEK Athens FC 1 – 0 Lask Linz: Partido de resultado ajustado que se decidió con el tanto de Răzvan Marin.

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