Castellón ganó 0-2 al Leganés en su visita el lunes 28 de septiembre de 2026, jornada 7 de Segunda División.

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Marcadores de la jornada

Leganés 0 – 2 Castellón

Goles y acciones relevantes

Leganés 0 – 2 Castellón

Castellón: Israel Suero Fernández [24′]

Israel Suero Fernández [24′] Castellón: Adam Jakobsen [47′]

Adam Jakobsen [47′] Expulsados: Jeremy Mellot (Castellón) [82′]

Jeremy Mellot (Castellón) [82′] Penaltis fallados: Álex Millán (Leganés)

Duelos destacados

El primer gol llegó en la primera mitad, obra de Israel Suero Fernández [24′], y el segundo al inicio del segundo tiempo, marcado por Adam Jakobsen [47′].

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Castellón mantuvo la ventaja hasta el final pese a la expulsión de Jeremy Mellot en el minuto 82 y al penalti fallado por Álex Millán para el Leganés.

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