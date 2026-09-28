Castellón ganó 0-2 al Leganés en su visita el lunes 28 de septiembre de 2026, jornada 7 de Segunda División.
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Marcadores de la jornada
- Leganés 0 – 2 Castellón
Goles y acciones relevantes
Leganés 0 – 2 Castellón
- Castellón: Israel Suero Fernández [24′]
- Castellón: Adam Jakobsen [47′]
- Expulsados: Jeremy Mellot (Castellón) [82′]
- Penaltis fallados: Álex Millán (Leganés)
Duelos destacados
El primer gol llegó en la primera mitad, obra de Israel Suero Fernández [24′], y el segundo al inicio del segundo tiempo, marcado por Adam Jakobsen [47′].
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Castellón mantuvo la ventaja hasta el final pese a la expulsión de Jeremy Mellot en el minuto 82 y al penalti fallado por Álex Millán para el Leganés.