El AD Ceuta perdió 0-2 ante el Sporting en el Alfonso Murube este domingo, 1 de noviembre, en la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. Tras esta derrota, el equipo ceutí se queda con 5 puntos y es 22.º en la clasificación, en puestos de descenso.

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El equipo de José Juan Romero llegaba a esta jornada con 5 puntos en 11 partidos (1 victoria, 2 empates y 8 derrotas). En la jornada anterior perdió 3-1 en su visita al Cádiz. Enfrente, el Sporting de Nicolás Larcamón.

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Así fue el partido

Alejo Sarco adelantó al Sporting en el minuto 29, a pase de Guille Rosas (0-1). Al descanso se llegó con 0-1. Guille Rosas amplió la ventaja del Sporting en el minuto 67, a pase de Gaspar Campos (0-2). José Juan Romero hizo cinco cambios: dio entrada a Jordi Escobar (minuto 42), Edgar Sevikyan (minuto 42), Álex Camacho (minuto 65), Anuar Tuhami (minuto 65) y Gabriel Okoro (minuto 76).

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Ojaos Valera mostró ocho tarjetas amarillas a jugadores: seis al AD Ceuta (Kialy Abdoul Koné, Toni Abad, Marino Illescas, Carlos Hernández, Adrián Lapeña y Álex Camacho) y dos al Sporting (Mamadou Loum y Miguel Conde).

El Sporting tuvo más el balón: el 50,4 % de la posesión, por el 49,6 % del AD Ceuta. El AD Ceuta remató 14 veces, 5 de ellas entre los tres palos, y el Sporting, 20, con 8 a puerta. En córneres, 6 para el AD Ceuta y 3 para el Sporting. El AD Ceuta cometió 19 faltas y el Sporting, 12; en fueras de juego, 2 del AD Ceuta y 6 del Sporting. El AD Ceuta estrelló un balón en la madera. Guille Vallejo, portero del AD Ceuta, hizo seis paradas. Rubén Yáñez, portero del Sporting, hizo cinco paradas.

Ficha del partido

AD Ceuta: Guille Vallejo, Carlos Hernández, Adrián Lapeña, Carlos Redruello Nimo, Toni Abad, Yann Bodiger, Marino Illescas, Ale Meléndez, José Luis Zalazar Martínez, Cedric Teguia, Kialy Abdoul Koné. Entrenador: José Juan Romero.

Guille Vallejo, Carlos Hernández, Adrián Lapeña, Carlos Redruello Nimo, Toni Abad, Yann Bodiger, Marino Illescas, Ale Meléndez, José Luis Zalazar Martínez, Cedric Teguia, Kialy Abdoul Koné. Entrenador: José Juan Romero. Sporting: Rubén Yáñez, Jorge Sáenz, Guille Rosas, Andrés Cuenca, Aimar Duñabeitia, Juan Otero, Álex Corredera, Hugo Guillamón, Gaspar Campos, Pablo García, Alejo Sarco. Entrenador: Nicolás Larcamón.

Rubén Yáñez, Jorge Sáenz, Guille Rosas, Andrés Cuenca, Aimar Duñabeitia, Juan Otero, Álex Corredera, Hugo Guillamón, Gaspar Campos, Pablo García, Alejo Sarco. Entrenador: Nicolás Larcamón. Goles: 0-1, Alejo Sarco (29′); 0-2, Guille Rosas (67′).

0-1, Alejo Sarco (29′); 0-2, Guille Rosas (67′). Árbitro: Ojaos Valera.

Ojaos Valera. Estadio: Alfonso Murube.

Clasificación

El balance del AD Ceuta tras 12 partidos es de 1 victoria, 2 empates y 9 derrotas, con 10 goles a favor y 27 en contra. La permanencia la marca la Real Sociedad B (18.º, 11 puntos): 6 puntos más que el AD Ceuta. La tabla aún puede moverse: ocho equipos tienen un partido menos. Consulta la clasificación oficial de LaLiga Hypermotion.

Próximo partido

El próximo partido del AD Ceuta será a domicilio, ante el Córdoba, en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba, el sábado 7 de noviembre a las 18:30, en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. Ficha del próximo partido en LaLiga.

Fuente: ficha oficial del partido, clasificación y calendario de LaLiga.

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