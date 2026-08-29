Frosinone derrotó 3-0 a Fiorentina el sábado 29 de agosto de 2026, en la segunda jornada de la Serie A. Udinese ganó 3-2 en Monza; Juventus venció 2-0 a Parma y Sassuolo superó 2-1 al Torino.

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Resultados de la Jornada 2

Fiorentina 0 – 3 Frosinone

Monza 2 – 3 Udinese

Sassuolo 2 – 1 Torino

Juventus 2 – 0 Parma

Lectura de la jornada

La jornada estuvo marcada por el protagonismo de los equipos visitantes: Frosinone y Udinese se impusieron lejos de casa.

Frosinone firmó una victoria contundente en Florencia y mostró solidez defensiva. En Monza, Udinese se llevó un encuentro ajustado por 3-2 que inclinó la balanza en los momentos decisivos. Juventus dejó su portería a cero en el 2-0 frente a Parma, mientras que Sassuolo ganó el derbi frente al Torino por 2-1. Estos resultados perfilan una jornada inicial con sorpresas fuera de casa y equipos con crédito para afrontar la próxima fecha.

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