Las autoridades mauritanas han exhortado a sus ciudadanos residentes cerca de la frontera con Marruecos a “regresar a su territorio sin demora”. Esta llamada al desplazamiento seguro se dirige especialmente a quienes viven en zonas cercanas al Sáhara Occidental y surge tras la decisión de la misión de Naciones Unidas encargada de organizar un referéndum en ese territorio – MINURSO – de abandonar la región. A la vez, se pide permanecer alejados de la línea fronteriza y de áreas que podrían ser objeto de conflicto.

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En las wilayas de Dakhlet Nouadhibou, concretamente en administraciones de Chami y Tmeimichat, los gobernadores locales han recomendado a pastores, nómadas y población en general regresar si se encuentran más allá de la frontera y alejarse de territorios cuya delimitación no está clara. Asimismo, se ha emplazado a “actuar con cautela y vigilancia” en espera de que se consolide la retirada de la misión de la ONU.

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Entre las advertencias difundidas se incluyen mensajes de voz compartidos por WhatsApp, dirigidos a alertar sobre posibles riesgos en zonas limítrofes con el Sáhara Occidental. Mauritania no ha emitido aún un comunicado oficial reconociendo estos cambios, aunque las autoridades locales ya adoptan medidas preventivas ante lo que consideran un escenario de riesgo.

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Retirada de la MINURSO: paso clave en el Sáhara Occidental

La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) ha iniciado su retirada tras la expiración de su mandato el 31 de octubre de 2026. El Consejo de Seguridad no logró acordar su renovación, debido principalmente al veto interpuesto por Rusia a una propuesta impulsada por Estados Unidos, y a la falta de consenso sobre un proyecto alternativo.

La ONU ha afirmado que el fin del mandato no “anula” el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación, a pesar de la salida paulatina de la misión de paz. ([peacekeeping.un.org]) La operación de liquidación de la misión contempla el cierre de 13 emplazamientos en el Sáhara Occidental, la retirada del personal militar y civil, y la transferencia o retiro del material, entre otras tareas logísticas.

El representante del Gobierno marroquí ante las Naciones Unidas ha declarado que la MINURSO carece ya de existencia legal y política, tras la expiración de su mandato. Según este discurso, el país ha ganado “plena autonomía” en la gestión del Sáhara Occidental.

Situación de seguridad al norte de Mauritania

Las zonas fronterizas entre Mauritania y el Sáhara Occidental siempre han sido objeto de precaución. Desde hace años los gobiernos y organismos internacionales advierten sobre riesgos específicos: minas sin explosionar, territorios de paso mal delimitados, tráfico ilegal, bandolerismo, terrorismo y carencia de presencia institucional constante.

El extranjero ya cuenta con recomendaciones de viaje que clasifican los territorios próximos al Sáhara Occidental como de “alto riesgo” y piden prudencia al circular por zonas limítrofes. En particular, para quienes usan rutas no oficiales desde Marruecos hacia Mauritania por la pista conocida como PK55, se advierte sobre minas en sus extremos y la necesidad de no salirse del trazado.

Según fuentes locales, las advertencias de las autoridades mauritanas han llegado a niveles administrativos de wilayas, que hace sólo unos días aconsejaron a ciertos colectivos rurales desplazarse lo antes posible a regiones más seguras dentro del país. Esta acción preventiva coincide con la creciente preocupación regional por la retirada de la ONU y la posible escalada de tensiones milita­res y diplomáticas tras años de estancamiento del proceso político del Sáhara Occidental.