El santoral católico celebra hoy, 1 de noviembre, a San Cesáreo de Tarracina, diácono y mártir venerado en Terracina, en la región italiana del Lacio. Su nombre figura entre los santos recordados en esta jornada.
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Este domingo coincide también con la solemnidad de Todos los Santos, dedicada por la Iglesia católica al conjunto de los santos. En el santoral del 1 de noviembre se recuerda asimismo a otros mártires, obispos, sacerdotes y religiosos.
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San Cesáreo de Tarracina
San Cesáreo es venerado en Terracina, localidad de la región italiana del Lacio. Su memoria está vinculada a esta ciudad, cuyo nombre aparece también en la forma tradicional de su denominación: Tarracina.
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La Iglesia lo recuerda como diácono y mártir. El diaconado es un grado del ministerio ordenado; la condición de mártir, por su parte, identifica a quienes murieron por su fe cristiana.
Su conmemoración se inscribe en el santoral del 1 de noviembre junto a la de otros cristianos venerados en lugares y épocas diferentes. Entre ellos se encuentran tanto pastores de antiguas comunidades europeas como misioneros y víctimas de persecuciones.
La veneración de Cesáreo en Terracina mantiene asociado su nombre a la comunidad que lo recuerda. Su celebración ofrece también una ocasión para conocer la figura del diácono dentro de la tradición católica.
Otros santos que se celebran el 1 de noviembre
- San Benigno de Dijón: presbítero y mártir venerado en Dijón, en la antigua Galia, donde su culto se desarrolló tempranamente.
- San Austremonio de Avernia: considerado uno de los primeros evangelizadores de Auvernia y primer obispo de Clermont.
- Santos Juan y Jacobo de Persia: mártires cristianos que murieron durante las persecuciones del siglo IV en Persia.
- San Marcelo de París: obispo de París en el siglo IV, venerado entre los antiguos pastores de aquella Iglesia.
- San Rómulo de Bourges: presbítero y abad vinculado a la Iglesia de Bourges, en la actual Francia.
- San Severino de Tívoli: monje venerado durante el siglo VI en Tívoli, cerca de Roma.
- San Magno de Milán: obispo de Milán en el siglo VI y uno de los antiguos pastores de esa sede.
- San Vigor de Bayeux: obispo dedicado a la evangelización y al fortalecimiento de la vida cristiana de su diócesis.
- San Licinio de Anjou: obispo de Angers que desempeñó funciones civiles antes de abrazar la vida eclesiástica.
- San Maturino de Larchant: presbítero venerado desde antiguo en Larchant, en la actual Francia.
- San Audomaro de Thérouanne: monje, misionero y obispo que participó en la evangelización de Flandes.
- San Pedro del Barco: sacerdote español de vida austera y de oración, especialmente venerado en la provincia de Ávila.
- Beato Rainiero Aretino: religioso franciscano italiano recordado por su humildad y su vida de oración.
- San Nonio Álvarez Pereira: militar portugués que ingresó en la Orden del Carmen y fue canonizado por Benedicto XVI en 2009.
- Santos Jerónimo Hermosilla, Valentín Berrio Ochoa y Pedro Almató Ribera: misioneros dominicos españoles martirizados en Vietnam durante el siglo XIX y canonizados entre los Mártires de Vietnam.
- Beato Ruperto Mayer: sacerdote jesuita alemán conocido por su labor pastoral y su oposición al nacionalsocialismo.
- Beato Teodoro Jorge Romzsa: obispo greco-católico de Mukáchevo que murió en 1947 a consecuencia de la persecución contra su Iglesia.
La solemnidad de Todos los Santos
El 1 de noviembre, la Iglesia católica celebra la solemnidad de Todos los Santos. La jornada está dedicada a todos los santos, también a aquellos que no tienen una conmemoración propia en el calendario.
Al día siguiente, el 2 de noviembre, se celebra la conmemoración de los fieles difuntos. Son dos fechas distintas: la primera honra a los santos y la segunda está dedicada a la oración por los fallecidos.
Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.
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