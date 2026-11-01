El santoral católico celebra hoy, 1 de noviembre, a San Cesáreo de Tarracina, diácono y mártir venerado en Terracina, en la región italiana del Lacio. Su nombre figura entre los santos recordados en esta jornada.

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Este domingo coincide también con la solemnidad de Todos los Santos, dedicada por la Iglesia católica al conjunto de los santos. En el santoral del 1 de noviembre se recuerda asimismo a otros mártires, obispos, sacerdotes y religiosos.

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San Cesáreo de Tarracina

San Cesáreo es venerado en Terracina, localidad de la región italiana del Lacio. Su memoria está vinculada a esta ciudad, cuyo nombre aparece también en la forma tradicional de su denominación: Tarracina.

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La Iglesia lo recuerda como diácono y mártir. El diaconado es un grado del ministerio ordenado; la condición de mártir, por su parte, identifica a quienes murieron por su fe cristiana.

Su conmemoración se inscribe en el santoral del 1 de noviembre junto a la de otros cristianos venerados en lugares y épocas diferentes. Entre ellos se encuentran tanto pastores de antiguas comunidades europeas como misioneros y víctimas de persecuciones.

La veneración de Cesáreo en Terracina mantiene asociado su nombre a la comunidad que lo recuerda. Su celebración ofrece también una ocasión para conocer la figura del diácono dentro de la tradición católica.

Otros santos que se celebran el 1 de noviembre

San Benigno de Dijón : presbítero y mártir venerado en Dijón, en la antigua Galia, donde su culto se desarrolló tempranamente.

: presbítero y mártir venerado en Dijón, en la antigua Galia, donde su culto se desarrolló tempranamente. San Austremonio de Avernia : considerado uno de los primeros evangelizadores de Auvernia y primer obispo de Clermont.

: considerado uno de los primeros evangelizadores de Auvernia y primer obispo de Clermont. Santos Juan y Jacobo de Persia : mártires cristianos que murieron durante las persecuciones del siglo IV en Persia.

: mártires cristianos que murieron durante las persecuciones del siglo IV en Persia. San Marcelo de París : obispo de París en el siglo IV, venerado entre los antiguos pastores de aquella Iglesia.

: obispo de París en el siglo IV, venerado entre los antiguos pastores de aquella Iglesia. San Rómulo de Bourges : presbítero y abad vinculado a la Iglesia de Bourges, en la actual Francia.

: presbítero y abad vinculado a la Iglesia de Bourges, en la actual Francia. San Severino de Tívoli : monje venerado durante el siglo VI en Tívoli, cerca de Roma.

: monje venerado durante el siglo VI en Tívoli, cerca de Roma. San Magno de Milán : obispo de Milán en el siglo VI y uno de los antiguos pastores de esa sede.

: obispo de Milán en el siglo VI y uno de los antiguos pastores de esa sede. San Vigor de Bayeux : obispo dedicado a la evangelización y al fortalecimiento de la vida cristiana de su diócesis.

: obispo dedicado a la evangelización y al fortalecimiento de la vida cristiana de su diócesis. San Licinio de Anjou : obispo de Angers que desempeñó funciones civiles antes de abrazar la vida eclesiástica.

: obispo de Angers que desempeñó funciones civiles antes de abrazar la vida eclesiástica. San Maturino de Larchant : presbítero venerado desde antiguo en Larchant, en la actual Francia.

: presbítero venerado desde antiguo en Larchant, en la actual Francia. San Audomaro de Thérouanne : monje, misionero y obispo que participó en la evangelización de Flandes.

: monje, misionero y obispo que participó en la evangelización de Flandes. San Pedro del Barco : sacerdote español de vida austera y de oración, especialmente venerado en la provincia de Ávila.

: sacerdote español de vida austera y de oración, especialmente venerado en la provincia de Ávila. Beato Rainiero Aretino : religioso franciscano italiano recordado por su humildad y su vida de oración.

: religioso franciscano italiano recordado por su humildad y su vida de oración. San Nonio Álvarez Pereira : militar portugués que ingresó en la Orden del Carmen y fue canonizado por Benedicto XVI en 2009.

: militar portugués que ingresó en la Orden del Carmen y fue canonizado por Benedicto XVI en 2009. Santos Jerónimo Hermosilla, Valentín Berrio Ochoa y Pedro Almató Ribera: misioneros dominicos españoles martirizados en Vietnam durante el siglo XIX y canonizados entre los Mártires de Vietnam.

Beato Ruperto Mayer: sacerdote jesuita alemán conocido por su labor pastoral y su oposición al nacionalsocialismo.

Beato Teodoro Jorge Romzsa: obispo greco-católico de Mukáchevo que murió en 1947 a consecuencia de la persecución contra su Iglesia.

La solemnidad de Todos los Santos

El 1 de noviembre, la Iglesia católica celebra la solemnidad de Todos los Santos. La jornada está dedicada a todos los santos, también a aquellos que no tienen una conmemoración propia en el calendario.

Al día siguiente, el 2 de noviembre, se celebra la conmemoración de los fieles difuntos. Son dos fechas distintas: la primera honra a los santos y la segunda está dedicada a la oración por los fallecidos.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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