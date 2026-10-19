El santoral católico celebra hoy, 20 de octubre, a San Cornelio, centurión romano de Cesarea. Su figura aparece en los Hechos de los Apóstoles como uno de los primeros gentiles que se incorporan a la Iglesia.

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Martes 20 de octubre, en la liturgia del calendario de santos, es una jornada para recordar la apertura de la comunidad cristiana, tal como se narra en el paso del centurión Cornelio al bautismo.

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San Cornelio (centurión)

San Cornelio es presentado como un centurión romano con base en Cesarea. Su nombre se vincula con el relato neotestamentario de los Hechos de los Apóstoles, donde su historia sirve de puente entre el mundo judío y el de los gentiles.

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El episodio central tiene como protagonista la llamada a la fe y el anuncio cristiano que llega a su casa. En la narración, san Pedro interviene en el proceso y Cornelio recibe el bautismo junto con su familia.

En el relato, Cornelio es presentado como un ejemplo de respuesta personal ante la predicación. La escena subraya que la incorporación a la Iglesia no queda limitada a un solo origen, sino que alcanza también a quienes proceden del paganismo, tal como lo expresa su condición de primeros gentiles incorporados.

El legado espiritual de San Cornelio se suele vincular a dos claves: el valor de la escucha y la acogida del mensaje cristiano. Su memoria invita a mirar cómo, en los primeros tiempos, se reconoció la acción de Dios en la vida de personas concretas.

Otros santos que se celebran el 20 de octubre

San Caprasio de Agen : mártir cristiano venerado en Agen , en la antigua Aquitania (actual Francia ).

: mártir cristiano venerado en , en la antigua (actual ). San Sindulfo de Aussonce : eremita que llevó vida solitaria en Aussonce , territorio asociado a Reims (actual Francia ).

: eremita que llevó vida solitaria en , territorio asociado a (actual ). San Vital de Salzburgo : obispo originario de Irlanda , discípulo y compañero de san Ruperto , y sucesor como obispo de Salzburgo .

: obispo originario de , discípulo y compañero de , y sucesor como obispo de . San Andrés Calibita : monje y mártir, asociado a la defensa de la veneración de las imágenes sagradas durante la persecución iconoclasta.

: monje y mártir, asociado a la defensa de la veneración de las durante la persecución iconoclasta. San Aderaldo de Troyes : archidiácono de Troyes , recordado por su observancia de la vida canónica.

: archidiácono de , recordado por su observancia de la vida canónica. Santa Adelina de Savigny : abadesa, primera abadesa del monasterio de Mortain (en Normandía ), que fundó junto con su hermano san Vital .

: abadesa, primera abadesa del monasterio de (en ), que fundó junto con su hermano . Beato Jacobo de Strepa : obispo franciscano, vinculado a Halicz (actual Ucrania ), destacado por su actividad pastoral y apostólica.

: obispo franciscano, vinculado a (actual ), destacado por su actividad pastoral y apostólica. Santa María Bertila Boscardin : virgen de la Congregación de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea , dedicadas especialmente al cuidado de enfermos en hospitales.

: virgen de la de las , dedicadas especialmente al cuidado de enfermos en hospitales. Beato Jakob Kern: presbítero de la Orden Premonstratense, gravemente herido durante la Primera Guerra Mundial y posterior ministerio pastoral hasta su muerte.

Significado litúrgico

En el santoral del 20 de octubre, la figura de San Cornelio invita a comprender el sentido de la jornada desde el marco bíblico: el paso de la fe a través del bautismo y la incorporación de los gentiles a la vida de la Iglesia, tal como narran los Hechos de los Apóstoles. Junto a él, el calendario reúne a mártires, eremitas, obispos y religiosas que reflejan, cada uno en su vocación, la continuidad del testimonio cristiano.

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