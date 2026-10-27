El santoral católico celebra hoy, 27 de octubre, a San Frumencio de Etiopía, obispo y misionero del siglo IV. La tradición lo vincula con san Atanasio de Alejandría, que lo consagró para la misión en Etiopía.

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Este martes corresponde a una conmemoración de marcado carácter misionero: la Iglesia recuerda a un obispo que, según la tradición, destacó como uno de los principales evangelizadores de Etiopía.

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San Frumencio de Etiopía

San Frumencio de Etiopía es recordado como obispo y misionero del siglo IV. En la memoria cristiana de Oriente, su figura se asocia a la expansión del Evangelio en tierras alejadas de los centros eclesiales habituales.

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La tradición subraya que fue consagrado obispo por san Atanasio de Alejandría. Este dato lo sitúa en un contexto de fuerte impulso eclesial, cuando la relación entre comunidades cristianas y sus pastores tuvo un papel decisivo en la consolidación de la fe.

Como evangelizador, Frumencio es considerado uno de los principales evangelizadores de Etiopía. Su recuerdo insiste en el trabajo pastoral y en la misión: llevar la predicación, acompañar a las comunidades y sostener la vida cristiana donde todavía estaba en proceso de implantación.

En el conjunto del santoral, su conmemoración funciona como referencia histórica para quienes buscan conocer cómo se organizó la misión cristiana en la Antigüedad tardía, con figuras conectadas por vínculos eclesiales.

Otros santos que se celebran el 27 de octubre

San Trásea de Esmirna : obispo y mártir .

: obispo y . Santos Vicente, Sabina y Cristeta : mártires.

: mártires. San Namancio de Arvernia : obispo.

: obispo. San Gaudioso de Nápoles : obispo.

: obispo. San Oterano de Iona : monje.

: monje. San Bartolomé de Bregantia : obispo.

: obispo. Beata María de la Encarnación Rosal: virgen, religiosa de la Orden de los Bethlemitas y promotora de educación.

Devoción popular y tradición del 27 de octubre

En el santoral de esta fecha destaca el carácter de testimonio y de acompañamiento que se atribuye a varios nombres: por un lado, las figuras episcopales y monásticas, y por otro, los mártires recordados por su fidelidad. La conmemoración de san Frumencio de Etiopía invita especialmente a conocer la dimensión misionera del cristianismo antiguo, mientras que las demás celebraciones mantienen viva la memoria de obispados, martirios y vocaciones religiosas vinculadas a la predicación y al servicio.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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