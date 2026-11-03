Lee tambien: David de la Encina recorre la barriada del Príncipe Alfonso para evaluar el impacto de la crisis migratoria

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha manifestado que ya han pasado tres meses desde que comenzó la crisis migratoria y que la ciudad aún no ha vuelto a la normalidad.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Vivas ha señalado que la situación actual de la ciudad se ha visto transformada, indicando que Ceuta ha sido convertida en un CETI con más de once mil plazas, tanto para adultos como para menores migrantes.

Lee tambien: Juan Vivas carga duramente contra Marruecos y Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’ por la crisis de Ceuta

Las declaraciones resaltan la importancia de abordar y resolver los retos que la crisis migratoria ha presentado a la comunidad ceutí, que aún sigue sintiendo las consecuencias de esta invasión.