Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, miércoles 18 de noviembre, con el 18,1 % de cuota de pantalla y 2.160.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:04.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Arturo Perez-Reverte) (Antena 3): 14,4 % de cuota y 1.785.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 11,3 % de cuota y 1.384.000 espectadores
- D.Reg(La Revuelta) (Alberto-David) (La 1): 11,6 % de cuota y 1.380.000 espectadores
- GH Vip: Express (Telecinco): 10,3 % de cuota y 1.270.000 espectadores
- D.Reg(El Perro Andaluz By Manu Sanchez) (Angels Barcelo-Miguel Rios) (La 1): 15,4 % de cuota y 1.000.000 espectadores
- GH Vip (Telecinco): 15,7 % de cuota y 942.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 6,3 % de cuota y 783.000 espectadores
- La Mesa (Antena 3): 12,1 % de cuota y 758.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4,5 % de cuota y 569.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4 % de cuota y 515.000 espectadores
Ranking de cadenas del miércoles
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,8 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,8 %
- La 1: 12,5 %
- Temáticas de pago: 10 %
- Telecinco: 9,3 %
- Autonómicas (FORTA): 8,5 %
- Cuatro: 7,1 %
- laSexta: 5,5 %
- LA SEPTIMA: 3,5 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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