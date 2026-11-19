Programación TV hoy, jueves 19 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 2
- 22:00 Debate cara a cara
- 23:30 La gran decisión
- 00:40 Cuidando al Sol
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:35 Especial previo debate cara a cara
- 22:00 Debate cara a cara
- 23:45 Especial post debate cara a cara
- 01:00 Lo contrario al amor
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte: especial cara a cara
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Cara a cara
laSexta
- 20:00 Especial Al Rojo Vivo: Debate cara a cara
- 22:00 Especial Al Rojo Vivo: Debate cara a cara
- 23:45 Especial Al Rojo Vivo: Debate cara a cara
- 01:00 Equipo de investigación
- 01:45 Equipo de investigación
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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