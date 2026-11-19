Telecinco inaugura la novena edición de ‘GH VIP’ con Jorge Javier Vázquez al frente, aclarando que Belén Esteban actúa como colaboradora infiltrada, sumando a Nacho de Borbón y Lía Romero al elenco y provocando enfrentamientos entre los participantes.

Telecinco ha estrenado la novena edición de GH VIP bajo la conducción de Jorge Javier Vázquez, en una gala inaugural marcada por el espíritu vinculado a Sálvame y por una sucesión de giros que alteraron el desarrollo previsto de la noche. El presentador abrió la emisión señalando que se trataba de un «momento icónico de la televisión» al encenderse la nueva casa para recibir a los participantes. Sin embargo, el estreno estuvo atravesado por revelaciones inesperadas sobre los roles dentro del formato, incidencias en la vivienda y tensiones entre los concursantes.

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La primera sorpresa de la velada afectó a Belén Esteban. Aunque había sido anunciada como concursante oficial, ella y Jorge Javier Vázquez explicaron a solas en el confesionario que su función real es la de «colaboradora del programa» y no la de concursante. Según detalló el presentador, estará infiltrada y recibirá misiones para «menear el avispero». Posteriormente, en plató, Vázquez añadió que Esteban es impredecible y que desconoce que el propósito del formato es lograr que permanezca como concursante oficial, haciendo todo lo posible para conseguirlo.

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Un recibimiento tenso a Karmele Marchante y reencuentros marcados por el pasado

La función de infiltrada de Belén Esteban permanece oculta para los otros catorce integrantes del elenco: Karmele Marchante, Pipi Estrada, Raquel Mosquera, Raquel Bollo, Arturo Requejo, Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Katrin Ortega, Paloma González, Carlos Corbacho, Robert Mendoza, Náyades, Nacho de Borbón y Lía Romero, estos dos últimos incorporados por sorpresa durante el estreno. La noche comenzó con expectación para todos ellos, pero se vio alterada cuando unos problemas provocaron que la casa se les cayera encima, dejándolos sin camas y sin maletas como primer contratiempo del concurso.

Náyades, sobre Nacho: "Él decía que tenía muchas pruebas de la infidelidad de Andrea y quedó con el culo al aire" #GHVIPEstreno pic.twitter.com/lFD0dlMtfk — Gran Hermano (@ghoficial) November 18, 2026

A ese incidente se sumó la confrontación directa de los participantes con conflictos previos, que derivó en discusiones a gritos. Uno de los momentos más duros de la gala tuvo lugar con Karmele Marchante, la primera en recibir la bienvenida —o «malvenida»— de Jorge Javier Vázquez. Desde la pantalla, el presentador le reprochó expresiones anteriores dirigidas contra él y le lanzó duras descalificaciones a nivel personal y profesional, concluyendo que le alegraba su entrada en la casa por considerarla el lugar en el que debía estar sin salir nunca de allí. La periodista pidió únicamente que no se hablara del pasado, lo que dio pie a una respuesta irónica del conductor del espacio.

La lucha entre Jorge Javier y Karmele parece que no llega a su fin 💥 (El final es oro) 🌟🌟 #GHVIPEstreno pic.twitter.com/O1CrrKnhCO — Gran Hermano (@ghoficial) November 18, 2026

Las tramas anteriores también marcaron otros encuentros de la noche. El programa propició el cruce entre Cristina Porta y Gianmarco Onestini, excuñados con antecedentes de enfrentamiento, mientras que Náyades protagonizó discusiones a gritos con el italiano —de quien desconfiaba por conocerlo previamente— y mantuvo un rifirrafe con Nacho de Borbón, con quien intercambiaba reproches sobre mentiras y sinceridad. Por su parte, Belén Esteban compartió trayecto en coche con Pipi Estrada y coincidió con Raquel Bollo, de quien se había distanciado tras no defender a sus hijos en Supervivientes.

Misiones iniciales y unas nominaciones sin validez oficial

Durante la gala inaugural, Belén Esteban asumió sus dos primeras misiones dentro de la dinámica del programa. La primera consistió en custodiar el maletín con el premio final e impedir que ningún otro participante se lo arrebatara. La segunda consistió en realizar unas nominaciones directas pero carentes de validez real, a petición de Jorge Javier Vázquez.

Con el resto de los compañeros reunidos en el sofá, Esteban incluyó en su lista a Raquel Bollo por considerarla una rival fuerte, a Karmele Marchante, a Pipi Estrada por calificarlo de cansino y a sí misma con el fin de comprobar si la audiencia deseaba su continuidad. Los tres compañeros señalados quedaron desconcertados ante la decisión, sin saber que dichas nominaciones carecían de efecto real dentro del concurso.