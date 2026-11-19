¿Qué se celebra hoy, 19 de noviembre? Día Mundial de la Filosofía y Día Mundial del Retrete. Y en Ceuta se recuerda un hecho de 1859: ocupación del Serrallo.

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Un día como hoy en Ceuta, 19 de noviembre: ocupación del Serrallo

La ocupación del Serrallo por las fuerzas españolas tuvo lugar el 19 de noviembre de 1859, tras su avance desde Ceuta durante la Guerra de África.

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1859: Las tropas españolas ocupan el Serrallo

Una vez declarada la guerra a Marruecos, las tropas españolas concentradas en Ceuta avanzaron fuera de la plaza para afianzar el terreno y abrir una ruta hacia Tetuán. El Serrallo estaba en el entorno inmediato de la plaza y dominaba accesos y alturas. Su ocupación fue uno de los primeros pasos del conflicto. La guerra consolidó la extensión del territorio de Ceuta y dio lugar posteriormente a la construcción de fuertes que defendieran el nuevo límite.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Ocupación del Serrallo», que toma como referencia «Patrimonio Cultural de Ceuta».

¿Qué se celebra hoy, 19 de noviembre?

Esto es lo que se celebra hoy, 19 de noviembre, en el calendario de días internacionales de las Naciones Unidas:

Día Mundial de la Filosofía

Día Mundial del Retrete

Fuente de los días internacionales: Naciones Unidas, días y semanas internacionales.

Otras efemérides del 19 de noviembre

2012: El tribunal de La Haya resuelve un litigio territorial

En 2012, el tribunal de La Haya dio a conocer su decisión sobre la disputa territorial que enfrentaba a Colombia y Nicaragua.

2002: El petrolero Prestige se hunde en las costas gallegas

En 2002, el petrolero Prestige se hundió frente a las costas de Galicia, en España, después de que el hundimiento comenzara el 13 de noviembre.

Más información en Wikipedia: Desastre del Prestige.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 19 de noviembre.

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