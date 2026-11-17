La Junta Electoral de Zona de Ceuta ha decidido desestimar la denuncia presentada por el PSOE contra el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), a raíz de unas comparecencias públicas en las que este último cuestionó duramente la gestión del Ejecutivo central de Pedro Sánchez y se refirió a la crisis migratoria como «la invasión».

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Los socialistas, a través de la representación encabezada por Sandra López Cantero, habían llevado el caso ante el organismo electoral al considerar que Vivas había incurrido en una vulneración del deber de neutralidad institucional. El PSOE argumentó que el presidente popular utilizó medios públicos de la Presidencia, un atril oficial con el escudo de Ceuta y dependencias institucionales en pleno periodo electoral para verter descalificaciones políticas directas contra el Gobierno de la Nación, señalando además que la ciudad seguía sin recuperar la normalidad y reprochando al Ejecutivo central haber convertido la región en un CETI sobredimensionado.

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Sin embargo, la Junta Electoral ha avalado los argumentos de la defensa al concluir que dichas intervenciones mantuvieron una finalidad «predominantemente informativa e institucional». El organismo zanja el expediente al determinar que las declaraciones se enmarcaron dentro de la valoración ordinaria que los órganos de gobierno autonómicos realizan sobre la respuesta de las administraciones públicas ante crisis de gran calado, sin constituir por ello propaganda electoral prohibida ni justificar la apertura de un procedimiento sancionador.

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