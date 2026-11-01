Un día como hoy, el 1 de noviembre, Felipe VI fue proclamado príncipe de Asturias en Covadonga y se fundó en España la Confederación Nacional del Trabajo. La fecha también recuerda la declaración de la catedral de Granada como Monumento Nacional y el ataque de una flota a Cádiz.

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La proclamación de Felipe VI en Covadonga

El 1 de noviembre de 1977, el entonces príncipe Felipe VI de España fue proclamado solemnemente príncipe de Asturias en Covadonga.

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La catedral de Granada, Monumento Nacional

La catedral de Granada fue declarada Monumento Nacional el 1 de noviembre de 1929. La declaración se produjo en España.

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La fundación de la CNT

El 1 de noviembre de 1910 se fundó en España la Confederación Nacional del Trabajo, conocida por sus siglas, CNT. Se trata de una organización obrera anarcosindicalista.

El ataque de la flota inglesa y de las Provincias Unidas a Cádiz

Una flota combinada de Inglaterra y las Provincias Unidas atacó Cádiz el 1 de noviembre de 1625. La expedición estaba al mando de Sir Edward Cecil y tenía la intención de capturar la flota de Indias.

El ataque fracasó por la mala organización y los errores estratégicos, así como por las defensas coordinadas por Fernando Girón y Manuel de Guzmán y Silva.

La salida forzosa de los moriscos

El 1 de noviembre de 1570, los moriscos de Granada, el Valle de Lecrín, la Vega y otras comarcas fueron reunidos en las iglesias de cada alquería y obligados a salir hacia Córdoba. Desde allí fueron repartidos por Extremadura y Galicia.

Otros hechos del 1 de noviembre

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Fuente: Wikipedia, efemérides del 1 de noviembre.

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