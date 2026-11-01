Un día como hoy, el 1 de noviembre, Felipe VI fue proclamado príncipe de Asturias en Covadonga y se fundó en España la Confederación Nacional del Trabajo. La fecha también recuerda la declaración de la catedral de Granada como Monumento Nacional y el ataque de una flota a Cádiz.
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La proclamación de Felipe VI en Covadonga
El 1 de noviembre de 1977, el entonces príncipe Felipe VI de España fue proclamado solemnemente príncipe de Asturias en Covadonga.
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La catedral de Granada, Monumento Nacional
La catedral de Granada fue declarada Monumento Nacional el 1 de noviembre de 1929. La declaración se produjo en España.
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La fundación de la CNT
El 1 de noviembre de 1910 se fundó en España la Confederación Nacional del Trabajo, conocida por sus siglas, CNT. Se trata de una organización obrera anarcosindicalista.
El ataque de la flota inglesa y de las Provincias Unidas a Cádiz
Una flota combinada de Inglaterra y las Provincias Unidas atacó Cádiz el 1 de noviembre de 1625. La expedición estaba al mando de Sir Edward Cecil y tenía la intención de capturar la flota de Indias.
El ataque fracasó por la mala organización y los errores estratégicos, así como por las defensas coordinadas por Fernando Girón y Manuel de Guzmán y Silva.
La salida forzosa de los moriscos
El 1 de noviembre de 1570, los moriscos de Granada, el Valle de Lecrín, la Vega y otras comarcas fueron reunidos en las iglesias de cada alquería y obligados a salir hacia Córdoba. Desde allí fueron repartidos por Extremadura y Galicia.
Otros hechos del 1 de noviembre
- 2016: Miroslav Klose se retiró oficialmente del fútbol. Hasta esa fecha era el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.
- 2009: el Oasis of the Seas zarpó de Finlandia en su viaje inaugural. Era el crucero más grande del mundo, con 361 metros de largo y capacidad para 6300 pasajeros.
- 2008: se fundó en Suiza el Partido Burgués Democrático.
- 2005: se dio a conocer en Canadá la primera parte del Informe Gomery, sobre manipulación política de dinero.
- 2004: Cannelle, la última osa originaria de los Pirineos, fue asesinada. Su cachorro escapó a los cazadores, pero no se conoce su paradero.
Fuente: Wikipedia, efemérides del 1 de noviembre.
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