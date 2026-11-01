Valle Salvaje aborda en La 1 la lucha de Luisa y Alejo por su relación, frente a las amenazas de Hernando y sus planes de boda con Manuela, según el avance de RTVE.

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Luisa planta cara a Hernando

Luisa decide enfrentarse a Hernando y reclamar lo que considera suyo. Alejo se compromete a luchar junto a ella, aunque desconoce que Manuela también la ha amenazado. Ambos anuncian que cuentan con el apoyo de Rafael, mientras Hernando presiona a José Luis para adelantar la boda con Manuela.

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Hernando amenaza a Rafael con quitarle el título e intimida de nuevo a Luisa. Alejo se enfrenta al marqués y a José Luis, a quien reprocha que no proteja a su hijo. Una persona a la que nadie espera irrumpe en palacio y se enfrenta a Hernando delante de todos, justo antes de que este anuncie la fecha del enlace.

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La propuesta de Rafael

Rafael comparte con Rosalía un plan que podría permitirles estar juntos para siempre. Rosalía aún no le ha respondido y Leonor teme que su hermana termine en un matrimonio sin amor.

El regreso que inquieta a Bárbara

Una persona regresa al valle dispuesta a desestabilizar a Bárbara. Después, ella se enfrenta a Genaro y recibe una revelación inesperada.

El avance de cada día

Lunes 2 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Martes 3 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 4 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 5 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Viernes 6 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de Valle Salvaje, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de RTVE, publicado el domingo 1 de noviembre.

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