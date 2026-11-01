La Promesa centra esta semana en la cadena pública la búsqueda de justicia de Manuel y Curro por la muerte de Jana.
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Pía regresa al palacio
Ángela ayuda a Curro a localizar a Pía, que trabaja como mesera en Robledillo. Aunque al principio se niega a regresar, Pía vuelve a La Promesa y reclama su puesto. Curro le agradece la decisión.
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Las amenazas entre Lorenzo y Máximo
Lorenzo presiona a Ciro para que continúe con la estafa y amenaza con contar la verdad a Manuel. Máximo asegura que delatará a Lorenzo ante Manuel, mientras Lorenzo le advierte de que, si lo hace, contará a Ángela sus desmanes del pasado.
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Martina y la presión familiar
Martina considera anunciar su embarazo para frenar la presión de Casilda, pese al sufrimiento de Adriano. Casilda se marcha sin estar convencida de que Martina sea la mujer adecuada para Jacobo. Alonso sigue preocupado por Martina. Por ello, pregunta a Jacobo por su relación.
Las cocineras y las hermanas
El plan de Tomasa enfrenta cada vez más a las cocineras. Aunque Petra intenta poner en alerta a las cocineras sobre su hermana, estas dan crédito a Tomasa cuando afirma que Petra la maltrató en otro tiempo. Las quejas por la comida llegan a los señores.
El avance de cada día
- Lunes 2 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Martes 3 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Miércoles 4 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Jueves 5 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
- Viernes 6 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí
Todos los avances de La Promesa, en su sección.
Las otras dos telenovelas
Fuente: avance semanal oficial de RTVE, publicado el domingo 1 de noviembre.