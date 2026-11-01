La Promesa centra esta semana en la cadena pública la búsqueda de justicia de Manuel y Curro por la muerte de Jana.

Lee tambien: Avance semanal Valle Salvaje: 2-6 nov

Pía regresa al palacio

Ángela ayuda a Curro a localizar a Pía, que trabaja como mesera en Robledillo. Aunque al principio se niega a regresar, Pía vuelve a La Promesa y reclama su puesto. Curro le agradece la decisión.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Las amenazas entre Lorenzo y Máximo

Lorenzo presiona a Ciro para que continúe con la estafa y amenaza con contar la verdad a Manuel. Máximo asegura que delatará a Lorenzo ante Manuel, mientras Lorenzo le advierte de que, si lo hace, contará a Ángela sus desmanes del pasado.

Lee tambien: La Promesa hoy, viernes 30 de octubre: avance del capítulo

Martina y la presión familiar

Martina considera anunciar su embarazo para frenar la presión de Casilda, pese al sufrimiento de Adriano. Casilda se marcha sin estar convencida de que Martina sea la mujer adecuada para Jacobo. Alonso sigue preocupado por Martina. Por ello, pregunta a Jacobo por su relación.

Las cocineras y las hermanas

El plan de Tomasa enfrenta cada vez más a las cocineras. Aunque Petra intenta poner en alerta a las cocineras sobre su hermana, estas dan crédito a Tomasa cuando afirma que Petra la maltrató en otro tiempo. Las quejas por la comida llegan a los señores.

El avance de cada día

Lunes 2 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Martes 3 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 4 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 5 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Viernes 6 de noviembre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de La Promesa, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de RTVE, publicado el domingo 1 de noviembre.

Te puede interesar