La esperada celebración del 25º aniversario de Operación Triunfo continúa generando reacciones enfrentadas entre los protagonistas de su primera edición. Tras el sonado rechazo de la ganadora Rosa López a sumarse a los especiales conmemorativos, el cantante cántabro David Bustamante ha tomado la palabra para desmarcarse de esa postura y mostrar su total predisposición a participar en el evento. El artista de San Vicente de la Barquera ha subrayado el enorme agradecimiento que guarda hacia el concurso de televisión que cambió su vida y dio inicio a su trayectoria musical hace un cuarto de siglo.

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El debate en torno al reencuentro se intensificó después de que Rosa López publicara un mensaje en redes sociales explicando los motivos de su ausencia. La artista granadina expresó su malestar por la falta de respaldo que ha percibido hacia su carrera en estos años y por no recibir remuneración en las galas especiales del formato a las que ha sido convocada. Sus declaraciones contaron con el respaldo público de compañeros como Manu Tenorio, Vero Romero, Javián y Mireia Montávez, mientras que otros exconcursantes como Mario Jefferson y ahora Bustamante han preferido situarse en el lado opuesto y confirmar su disposición a reencontrarse con la audiencia.

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Gratitud y nostalgia tras 25 años del estreno del mítico formato

El pasado 22 de octubre se cumplieron 25 años de la primera emisión de Operación Triunfo, un hito televisivo que catapultó a la fama a una generación de artistas de la que Bustamante fue una de las caras más reconocidas. En declaraciones concedidas a Europa Press, el cantante cántabro ha recordado con emoción sus inicios en la academia y ha remarcado el favor del público que le ha acompañado a lo largo de este cuarto de siglo en la industria musical.

Bustamante aboga por la conciliación y respeta la postura de sus compañeros

Al ser consultado sobre la posibilidad de compartir escenario con sus antiguos compañeros en la gala especial que se está gestando, el intérprete ha asegurado que le haría mucha ilusión estar presente porque siempre es bonito recordar aquellos años. Asimismo, fiel a su estilo conciliador, David Bustamante ha evitado cualquier enfrentamiento directo con Rosa López y ha señalado que respeta plenamente las decisiones personales de cada uno de sus excompañeros ante la convocatoria del aniversario.