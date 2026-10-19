CEUTA — Nuevos documentos incorporados a la investigación judicial revelan que el Ejecutivo central ya contemplaba medidas extraordinarias —como la colocación de boyas fronterizas en el mar o la apertura del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)— al menos dos días antes de que se produjeran los acontecimientos del 30 de junio (30-J).
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Claves del informe de Inteligencia:
- Alertas previas: Los servicios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no solo habían advertido sobre un incremento en los intentos de acceso a nado, sino que detectaron llamamientos en redes sociales que apuntaban a una convocatoria de asalto masivo por tierra y mar.
- Medidas sobre la mesa: Ante la gravedad de los avisos recabados, la posibilidad de desplegar barreras de contención marítima y activar recursos específicos de atención ya figuraba en la órbita de planificación de las autoridades.
- Implicaciones políticas y organizativas: La gestión de esta información clave y el contraste sobre quién conocía los detalles exactos continúan generando tensiones y dimisiones en el seno de la administración local y los organismos de seguridad.
Esta documentación refuerza la tesis de que las instituciones disponían de indicios avanzados sobre la presión migratoria a la que se enfrentaría la ciudad autónoma en esas fechas críticas.
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