CEUTA — Nuevos documentos incorporados a la investigación judicial revelan que el Ejecutivo central ya contemplaba medidas extraordinarias —como la colocación de boyas fronterizas en el mar o la apertura del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)— al menos dos días antes de que se produjeran los acontecimientos del 30 de junio (30-J).

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Claves del informe de Inteligencia:

Alertas previas: Los servicios del Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) no solo habían advertido sobre un incremento en los intentos de acceso a nado, sino que detectaron llamamientos en redes sociales que apuntaban a una convocatoria de asalto masivo por tierra y mar .

Los servicios del Centro Nacional de Inteligencia ( ) no solo habían advertido sobre un incremento en los intentos de acceso a nado, sino que detectaron llamamientos en redes sociales que apuntaban a una convocatoria de . Medidas sobre la mesa: Ante la gravedad de los avisos recabados, la posibilidad de desplegar barreras de contención marítima y activar recursos específicos de atención ya figuraba en la órbita de planificación de las autoridades.

Ante la gravedad de los avisos recabados, la posibilidad de desplegar barreras de contención marítima y activar recursos específicos de atención ya figuraba en la órbita de planificación de las autoridades. Implicaciones políticas y organizativas: La gestión de esta información clave y el contraste sobre quién conocía los detalles exactos continúan generando tensiones y dimisiones en el seno de la administración local y los organismos de seguridad.

Esta documentación refuerza la tesis de que las instituciones disponían de indicios avanzados sobre la presión migratoria a la que se enfrentaría la ciudad autónoma en esas fechas críticas.