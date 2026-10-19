CEUTA — Un autobús encargado del traslado de migrantes en el marco de una operación de desalojo en la ciudad autónoma tuvo que ser desalojado de urgencia después de que uno de los pasajeros utilizara un espray de gas pimienta en el interior del vehículo.

Lee tambien: El 70% de los migrantes marroquíes en Ceuta pide asilo por homosexualidad

Puntos clave del incidente:

El suceso: El altercado se produjo en pleno trayecto mientras el grupo de migrantes era trasladado desde una zona de asentamientos hacia el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) . OkDiario

El altercado se produjo en pleno trayecto mientras el grupo de migrantes era trasladado desde una zona de asentamientos hacia el . OkDiario Evacuación y seguridad: Ante la irritación provocada por el aerosol, los responsables del operativo ordenaron la detención del vehículo y la evacuación inmediata de todos los ocupantes para salvaguardar su integridad.

Ante la irritación provocada por el aerosol, los responsables del operativo ordenaron la detención del vehículo y la evacuación inmediata de todos los ocupantes para salvaguardar su integridad. Sin daños personales graves: A pesar de lo tenso de la situación, no se registraron daños personales de consideración , aunque los servicios médicos atendieron en el lugar a aquellas personas que manifestaron molestias leves por la sustancia.

A pesar de lo tenso de la situación, , aunque los servicios médicos atendieron en el lugar a aquellas personas que manifestaron molestias leves por la sustancia. Reubicación: Los pasajeros fueron redistribuidos rápidamente en otros autobuses para poder continuar con el dispositivo de traslado previsto con normalidad.

Investigación en marcha

La Policía Nacional ha abierto una investigación oficial para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el uso del aerosol y determinar el origen del dispositivo, con el fin de averiguar cómo llegó a manos del pasajero dentro del marco del operativo.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Lee tambien: Investigan a varios militares en Ceuta tras filtrarse audios con comentarios sobre maltrato a inmigrantes