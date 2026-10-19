El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha pronunciado sobre la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta, calificando la llegada masiva de personas como un fenómeno «absolutamente imprevisible» y una marea «imposible de contener» en el momento en el que se produjo.

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Puntos clave de las declaraciones

Reconocimiento de fallos en el dispositivo: Durante su intervención, el titular de Política Territorial ha admitido que se produjeron disfunciones y fallos en los mecanismos de control fronterizo, lo que dificultó la respuesta operativa ante la repentina presión en los límites de la ciudad autónoma.

Durante su intervención, el titular de Política Territorial ha admitido que se produjeron disfunciones y fallos en los mecanismos de control fronterizo, lo que dificultó la respuesta operativa ante la repentina presión en los límites de la ciudad autónoma. Defensa de la gestión institucional: Torres ha querido salir al paso de las críticas sobre la gestión local, señalando que las circunstancias superaron los dispositivos habituales y subrayando la necesidad de valorar la complejidad de un sufragio fronterizo de tal magnitud.

Torres ha querido salir al paso de las críticas sobre la gestión local, señalando que las circunstancias superaron los dispositivos habituales y subrayando la necesidad de valorar la complejidad de un sufragio fronterizo de tal magnitud. Anuncio de medidas urgentes: Ante los fallos detectados y la tensión vivida en la zona, el Gobierno central ha puesto sobre la mesa la puesta en marcha de actuaciones inmediatas para reforzar la seguridad, reorganizar los recursos disponibles y evitar que se repitan situaciones de vulnerabilidad en la frontera.

Clima político y social

Las declaraciones del ministro llegan en un momento de intenso debate político sobre la seguridad, la gestión de la frontera sur y la situación de los menores y migrantes en la ciudad, centrando los esfuerzos del Ejecutivo en restablecer la normalidad y coordinar respuestas eficaces junto a las administraciones locales.

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