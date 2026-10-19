El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha pronunciado sobre la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta, calificando la llegada masiva de personas como un fenómeno «absolutamente imprevisible» y una marea «imposible de contener» en el momento en el que se produjo.
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Puntos clave de las declaraciones
- Reconocimiento de fallos en el dispositivo: Durante su intervención, el titular de Política Territorial ha admitido que se produjeron disfunciones y fallos en los mecanismos de control fronterizo, lo que dificultó la respuesta operativa ante la repentina presión en los límites de la ciudad autónoma.
- Defensa de la gestión institucional: Torres ha querido salir al paso de las críticas sobre la gestión local, señalando que las circunstancias superaron los dispositivos habituales y subrayando la necesidad de valorar la complejidad de un sufragio fronterizo de tal magnitud.
- Anuncio de medidas urgentes: Ante los fallos detectados y la tensión vivida en la zona, el Gobierno central ha puesto sobre la mesa la puesta en marcha de actuaciones inmediatas para reforzar la seguridad, reorganizar los recursos disponibles y evitar que se repitan situaciones de vulnerabilidad en la frontera.
Clima político y social
Las declaraciones del ministro llegan en un momento de intenso debate político sobre la seguridad, la gestión de la frontera sur y la situación de los menores y migrantes en la ciudad, centrando los esfuerzos del Ejecutivo en restablecer la normalidad y coordinar respuestas eficaces junto a las administraciones locales.
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