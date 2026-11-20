¿Qué se celebra hoy, 20 de noviembre? Día de la Industrialización de África y Día Mundial de la Infancia. Y en Ceuta se recuerda un hecho de 1936: visita de los cónsules de Italia.

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Un día como hoy en Ceuta: visita de los cónsules de Italia

Los cónsules de Italia y Alemania visitaron Ceuta el 20 de noviembre de 1936, durante la Guerra Civil, según la cronología histórica de Patrimonio Cultural.

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1936: Los cónsules italiano y alemán realizan una visita

En los primeros meses de la guerra, Ceuta y el Protectorado quedaron en la retaguardia del bando sublevado. Italia y Alemania, bajo los regímenes fascista y nazi, prestaron apoyo político y militar a ese bando. La presencia y el respaldo de ambas potencias dieron relevancia diplomática a Ceuta y al Protectorado. La visita de los representantes consulares se produjo en un contexto de creciente intervención internacional en el conflicto y de importancia estratégica del Estrecho.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Visita de los cónsules de Italia y Alemania».

¿Qué se celebra hoy, 20 de noviembre?

Esto es lo que se celebra hoy, 20 de noviembre, en el calendario de días internacionales de las Naciones Unidas:

Día de la Industrialización de África

Día Mundial de la Infancia

Fuente de los días internacionales: Naciones Unidas, días y semanas internacionales.

Otras efemérides del 20 de noviembre

1998: El módulo Zaryá inicia la construcción de la estación espacial

En 1998, el módulo Zaryá fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur como primer componente de la Estación Espacial Internacional. Su lanzamiento inició la construcción orbital de la estación.

1989: Josu Muguruza muere asesinado durante una cena en España

En 1989, Josu Muguruza fue asesinado en España durante una cena, un día antes de tomar posesión como diputado de Herri Batasuna.

1975: Francisco Franco muere en España

En 1975 falleció en España Francisco Franco, dictador del país tras la Guerra Civil española.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 20 de noviembre.

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