El Valencia – Villarreal se juega el sábado 24 de octubre a las 18:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Valencia – Villarreal

Valencia – Villarreal Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de Mestalla (Valencia)

El Estadio de Mestalla acogerá el encuentro entre Valencia y Villarreal, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga. El Valencia, actualmente en 19ª posición, suma 6 puntos tras 9 partidos, con un balance de 6 goles a favor y 15 en contra. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Villarreal ocupa la 12ª plaza con 9 puntos, habiendo anotado 13 goles y recibido 13 en el mismo número de partidos. En sus últimas 5 jornadas, el Villarreal ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Valencia: 19º con 6 puntos en 9 partidos (6 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-E-D-V-D)

Villarreal: 12º con 9 puntos en 9 partidos (13 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-D-V-V-D)

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