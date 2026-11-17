Silken Hoteles refuerza su oferta de turismo de montaña con la incorporación de Silken Chalet Bassibe en Baqueira-Beret, un hotel de cuatro estrellas situado a 1.700 metros de altitud, en pleno Valle de Arán, que reabrirá sus puertas a finales de noviembre con el inicio de la temporada de invierno.

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La cadena ha formalizado este pasado mes de octubre la operación de incorporación de este establecimiento de 36 habitaciones, que se abrirá bajo la marca Silken Hoteles. Este hotel destaca por su arquitectura tradicional de montaña y su ubicación privilegiada junto a las pistas de esquí.

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El director general de Silken Hoteles, Javier Villanueva, ha expresado la satisfacción de la compañía por diversificar su portfolio y reforzar su presencia en destinos vacacionales de gran atractivo, considerando que Baqueira-Beret es uno de los enclaves de referencia para el turismo de nieve en España.

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El Silken Chalet Bassibe, situado en la urbanización Nin de Beret, ofrece acceso fácil a las pistas de la estación de Baqueira-Beret y dispone de servicios como guardaesquís y traslado gratuito a las pistas, lo que asegura una estancia cómoda para los entusiastas de los deportes de invierno.

El hotel, además, ofrece un entorno ideal fuera de la temporada de nieve, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre como senderismo. Las instalaciones del chalet incluyen una piscina cubierta climatizada, sauna, jacuzzi, y un restaurante que combina cocina mediterránea con platos de montaña, todo pensado para el descanso de los huéspedes.